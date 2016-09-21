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Nar taneleri 'kınalı eller'de ekşiyor

Çorba ve salatalar başta olmak üzere yemeklere de ayrı bir tat veren nar ekşisi, Çukurovalı kadınların "kınalı elleri"nde binbir zahmetle hazırlanıyor.

Nar taneleri 'kınalı eller'de ekşiyor

Çorba ve salatalar başta olmak üzere yemeklere de ayrı bir tat veren nar ekşisi, Çukurovalı kadınların "kınalı elleri"nde binbir zahmetle hazırlanıyor.

21 Eylül 2016 Çarşamba 11:28
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Nar taneleri 'kınalı eller'de ekşiyor

 Yemek ve salatalara ayrı bir tat veren nar ekşisi, Çukurova yöresinde kadınların "kınalı elleri"nde binbir zahmetle hazırlanıyor. 

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kışa hazırlık yapan ev hanımları, nar ekşisinin bir kısmını evlerinin ihtiyacında kullanmak üzere saklarken, kalan kısmını ise satarak aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Nar ekşisi yaparken meyveden bulaşan koyu rengi, uzun süre çıkmaması nedeniyle kına gibi ellerinde taşıyan kadınlar, sonbaharda bahçelerinden topladıkları narlarla yoğun bir hazırlığın içerisine giriyorlar.

İkiye ayrıldıktan sonra leğenlerin içerisine konulan narlar, sopa yardımıyla dövülerek taneleri kabuğundan ayrılıp çuvalın içerisine konuluyor.

Sert ve yüksek bir yere konulan çuvaldaki nar taneleri ezilerek suyu çıkarılıyor. Elde edilen nar suyu süzüldükten sonra bakır kazanlarda koyulaşıncaya kadar iyice kaynatılıyor. Nar suyu daha sonra soğutularak şişelere konuluyor ve satışa hazır hale geliyor.

Zahmetli bir uğraşın ardından elde edilen nar ekşisi, çorba ve salata başta olmak üzere yemeklere ayrı bir tat vermesi için mutfaklarda yerini alıyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı İspir

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, yaptığı açıklamada, önceki yıllarda devlet desteğiyle yörede ekim alanı genişleyen narın ekşisine talebin fazla olduğunu söyledi.

15 kilogram nardan bir kilogram nar ekşisi elde edildiğini anlatan İspir, "Ev kadınları imece usulüyle nar ekşisi yaparak kışa hazırlanıyorlar. Bu kapsamda nar ekşilerinin satışı da yapılıyor. Kilosu 20 ile 30 lira arasında değişiyor. Kadınlar bu sayede el emeklerinden aile bütçelerine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Nar ekşisinin yapımının zor ve zahmetli olduğunu ifade eden Karakuşlu, şöyle devam etti:

"Dalında olgunlaşan narları toplayıp birçok aşamadan geçirerek ekşisini çıkarıyoruz. Yöremizde her yıl eylül-ekim aylarında kış hazırlıklarımız arasında bulunan nar ekşisi, zahmetli yolculuğun ardından sofralardaki yerini alıyor. Bu yıl verimin fazla olmasına rağmen hava şartlarına bağlı olarak suyu az. Yorucu oluyor ama Allah bereket versin."


AA

Son Güncelleme: 21.09.2016 11:29
Anahtar Kelimeler:
Nar EkşisiÇukurovaKınalı ElleriNarImece
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