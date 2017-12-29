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Nadir balık üreticisi makine mühendisi

Çocukken hobi olarak tatlı ve tuzlu su balıklarını besleyen makine mühendisi Deniz Şişman, zamanla bunu profesyonel uğraşa çevirip dünyadaki nadir balık türlerini üretmeye başladı.

Nadir balık üreticisi makine mühendisi

Çocukken hobi olarak tatlı ve tuzlu su balıklarını besleyen makine mühendisi Deniz Şişman, zamanla bunu profesyonel uğraşa çevirip dünyadaki nadir balık türlerini üretmeye başladı.

29 Aralık 2017 Cuma 13:49
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Nadir balık üreticisi makine mühendisi
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Masko Mobilya Kenti'ndeki mağazasını nadir balık türleri ve mercanların üretim alanına dönüştüren makine mühendisi Deniz Şişman, okyanus ve denizlerden getirdiği balıkları kapalı havuzlarda besliyor.

Şişman, nesli tükenme tehdidi altındaki balıkları da ürettiği alanda, onlara doğal ortamlar hazırlıyor. Mağazasının bir katını kuluçka ve hasta balıkların tedavisi için tahsis eden Şişman, burada yurt dışından gelen balıkların kapalı havuzlara alışması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sorularını yanıtlayan Şişman, akvaryum hobisine tatlı su balıklarıyla başladığını belirterek, ayrıca her zaman deniz canlılarını besleme hayalinin olduğunu söyledi.

Zamanla hobisini geliştirdiğini dile getiren Şişman, "Sonra daha fazla araştırmaya başladım. Yurt dışından kaynaklar getirdim ve detaylara hakim olmaya çalıştım. Sonrasında 1991'de ilk tropikal deniz akvaryumu kurdum. Sonrasında mühendis olarak iş hayatıma başladığımda bunu hobi olarak devam ettirdim. Çalışmalarımı görenler 'Bu işi yapmalısın.' diyerek beni motive etmeye çalıştı. Bir süre sonra hobim, işim haline gelmeye başladı. Sonrasında ise makine mühendisliğini bırakıp tamamen akvaryum üzerine çalışmaya başladım. Üretim çalışmalarına ağırlık verdim. Bu üretimin hem doğa için hem de bu hobinin devamı için önemli olduğunu gördüm." diye konuştu.

Deniz Şişman, deniz akvaryumu hobisine soytarı balığıyla başladığı bilgisini vererek, üretim aşamasına geçmesinin 10 yıllık bir zaman aldığını anlattı.

O dönemde kaynağın yanı sıra üretim yapanların çok az olması nedeniyle sıkıntılar yaşadığını aktaran Şişman, şöyle devam etti:

"Daha sonra mercanlarla da uğraşmaya başladım. Şu anda deniz akvaryumlarında beslenen türlerin hemen hemen hepsini burada beslemiş ve üretmişimdir. İşim gereği yurt dışına gittiğimde gereken malzemeleri oradan almaya başladım. İnternetin yaygınlaşmasıyla forumlar üzerinden yurt dışındaki hobicilerle fikir alışverişinde bulunmaya başladım."

AA

Anahtar Kelimeler:
Masko Mobilya KentiBalık üreticisiMakine Mühendisi
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