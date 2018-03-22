Müzikle hayata tutundu

Rize'de yaşayan 16 yaşındaki otizmli Miraç Çelik, halası, eğitim gördüğü özel eğitim uygulama merkezi müdiresi ve piyano öğretmeni sayesinde hayata tutunmayı başardı.

Çayeli ilçesinde fırıncılık ve çay tarımı ile geçimini sağlayan Çelik ailesinin üç çocuğundan biri olan Miraç, uzun süre konuşmayınca sağır ve dilsiz olduğu düşüncesiyle doktora götürüldü.

Yapılan tetkiklerin ardından Miraç'a otizm tanısı konulması üzerine halası Ayşe Çelik, yaşamını yeğenine adadı. Çelik'in desteğiyle çevresiyle iletişim kurmaya başlayan Miraç, Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitimine başladı.

Yeğenini yalnız bırakmak istemeyen Ayşe Çelik, merkezin kantininde çalışmaya başladı. Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Aygün Çelebi, eğitimi boyunca yakından ilgilendiği Miraç'ın müziğe yeteneğini fark etti.

Çelebi'nin girişimleri sonucu eğitimine normal okulda devam etmek için sınava giren Miraç Çelik, sınavda başarılı olması üzerine 3. sınıftan itibaren ilkokulu Çayeli İshakoğlu İlkokulunda, Ortaokulu da Çayeli Merkez Ortaokulu'nda okudu. Ayşe Çelik, bu okulların kantinlerinde de çalışarak yeğenini yalnız bırakmadı.

Çocuklarının müziğe ilgisi dolayısıyla 7 müzik öğretmeniyle görüşen ancak olumsuz yanıt alan Çelik ailesinin imdadına, Rusya'dan Türkiye'ye gelen ve Rize Gençlik Merkezinde çalışan piyano öğretmeni Irina Razumova yetişti. Razumova'nın 6 yaşından itibaren eğitim verdiği Miraç, bu sene Güzel Sanatlar Lisesini dereceyle kazandı.

Hala Çelik, birinci yarıyılda kendisi için de servis ücreti ödeyerek her gün Miraç ile okula gidip geldi. Kendi ayakları üzerinde durabileceğini ispatlayan Miraç, ikinci yarıyılda okuluna tek başına gidip geliyor.

"Piyano çalmayı çok seviyorum"

Miraç Çelik, piyano çalmayı çok sevdiğini belirterek, "Şimdi Güzel Sanatlar Lisesine gidiyorum. Piyano çalışıyorum. Büyüdüğüm zaman İstanbul Üniversitesi müzik bölümüne gitmek istiyorum." dedi.

"Benim hayatım, her şeyim Miraç oldu"

Ayşe Çelik, çok büyük zorlukları atlatarak bugünlere geldiklerini anlatarak, "Toplumdan dışlanmasın, kendi öz bakımını yapsın istiyorduk. Bugün Güzel Sanatlar Lisesinde okuyor. Umutlarımız artıyor. Daha güzel şeyleri başaracağına inanıyorum. Bizim en büyük destekçimiz Irina ve öğretmenleri." diye konuştu.

"40 dakikada klasik müzik öğreniyor"

Irina Razumova da Miraç'la tanıştığında otizmli çocukların eğitimiyle ilgili bilgisi olmadığını belirterek, ilk başta ona piyano dersi vermek istemediğini ancak daha önce 7 öğretmen tarafından reddedildiğini öğrenince vicdanının elvermediğini söyledi.

Miraç'ın çok kısa sürede öğrendiğine dikkati çeken Razumova, şunları söyledi:

"Miraç'a nota okumayı öğrettim ama biraz zor oldu. Onun kendine özgü öğrenme yeteneği var. Önce sağ, sonra sol elle çalışıp ardından birleştiriyoruz. Sıradan bir öğrenciyle bir parçayı bir ay çalışıyoruz. Miraç'da ise 40 dakikada öğreniyoruz. Derse geldiğinde yeni parçaya başlıyoruz, 40 dakika ders sürüyor. 40 dakika sonra parça neredeyse hazır. Evde kendisi çalışmalarını sürdürüyor ve parça tam olarak bir sonraki derste hazır hale geliyor. Bu çok farklı bir yetenek. O nota okumuyor. Bu kulak, beyinle notaları yazıyor. Ben 6 yaşında başladım müzik eğitimi görmeye, 53 yaşındayım. Miraç'ın yaptıklarını ben yapamam. Halen bunun nasıl olduğunu düşünüyorum. Bu Allah'tan bir yetenek."