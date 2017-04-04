'Mutluluk formülü'

Şavşat Kaymakamlığı Naime-İsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Yerleşkesinde yaşayan Şemistan (84) ve Şehriban Demir (80) çifti, tam 63 yıldır aynı yastığa baş koymalarına rağmen yeni evliymiş gibi birbirlerine sevgilerini dile getiriyor.

Mutluluklarını huzurevinde sürdüren Demir çifti, bu kadar uzun süre aynı yastığa baş koymalarını karşılıklı sevgi, saygı ve sabırlarına bağlıyor.

Şemistan Demir, yaptığı açıklamada, Şavşat ilçesine bağlı Şalcı köyünde 1954 yılında evlendiğini ve 17 yıl burada ikamet ettiğini söyledi.

Demir, çocuklarının hepsinin gurbette olduğunu ifade ederek, "Bir kızım İstanbul'da emekli hemşire, bir kızım Mersin'de, iki oğlum emekli Burhaniye'ye yerleştiler. Benim de orada bir dairem vardı. Biz yaşlanınca buraya geldik. Hanım artık iş yapamıyor. Huzurevini bu köyde açanlardan Allah razı olsun. Kendi istediğimizle buraya geldik. Çocuklarımız istemedi buraya gelmemizi ama gurbette yaşayamadık. Tekrar memleketime geldim. Burada çok mutluyuz. Allah razı olsun çok iyi bakıyorlar. 24 yaşında evlendim eşimle çok mutluyum."

Evlilik sevgi, saygı ve sabır ister

Genç çiftlere de öğütlerde bulunan Demir, evliliğin temel direğinin sevgi, saygı ve sabır olduğunu ifade etti.

Eşini çok sevdiğini söyleyen Demir, "Sevmezsem zaten bir yastıkta tam 63 yıl geçirilmezdi. Eşimde beni çok seviyor. Bende eşimi ilk evlendiğim günkü gibi çok seviyorum. İlk evlendiğimiz günden beri nasıl samimiyetimiz varsa aynen öyle devam etmiştir. Bundan sonra da öyle geçecektir. İyi günde, kötü günde hep beraberdik ve hep birbirimizi çok sevdik ve öyle yaşadık. Bütün evli çiftlere de aynı samimiyetle yaşamasını tavsiye ederim. Samimiyet ve sevginin ölünceye kadar birlikte yürümesi lazımdır." diye konuştu.

Hayatları boyunca birbirlerine kırıcı bir söz söylemediklerini ve yüksek sesle konuşmadıklarını ifade eden Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiçbir zaman ne ben eşime ne de eşim bana kırıcı laf söylemedik. Yeni evlenenlere de tavsiyem şudur ki mutlu yaşasınlar. Bütün varlıkların en iyisi mutlu yaşamaktır. Eşlerinize sevgi ve saygı gösterin. Hep sabırlı olun ve ufak bir konuyu büyütmeyin. İşte böyle yaşarsanız dünyanın en iyi ve mutlu insanları sizler olursunuz. 63 yıllık evliyiz aramızda hiç küskünlük geçmedi. Mutluluğun sırrı sevgi, saygı ve sabırlı olmaktır. Hayatımız çok mutlu ve huzurlu bir evlilik yaşıyoruz. Birbirimizle sevgiliyiz. Ölene kadar böyle devam edecek. Boşanan çiftler, bizim 63 yıldır bir arada yaşadığımızı görsün. Şimdi bakıyorsun birkaç yıl duruyorlar, hemen ayrılıyorlar, olmaz böyle."