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Mutlu Kaya 37 günün ardından gülümsedi

Ergani'deki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, 37 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya geçti

Mutlu Kaya 37 günün ardından gülümsedi

Ergani'deki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, 37 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya geçti

24 Haziran 2015 Çarşamba 15:08
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Mutlu Kaya 37 günün ardından gülümsedi

DİYARBAKIR - Ergani'deki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya, 37 günlük yoğun bakım ünitesindeki tedavinin ardından alındığı normal odasında ilk kez görüntülendi.

Baba Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, kızının iyileşmesiyle çok mutlu olduğunu, yeniden doğduğunu söyledi.

Kızının henüz tam konuşamadığını, kelimeleri hecelediğini anlatan Kaya, "Allah onu yeniden bize verdi. Bütün Türkiye'nin dualarıyla iyileşti" dedi.

"Gözlerini açtığında kuru fasulye istedi"

Baba Kaya, kızının gözlerini açtığında "ne istiyorsun?" sorusuna "kuru fasulye" yanıtını verdiğini dile getirdi.

Kaya, şunları söyledi:

"Dün ablası ne istiyorsun' demiş, yemekleri saymış. Kuru fasulye istemiş. Hemen koştum çarşıdan aldım geldim. Onu getirdim bir tabak yedi, sonra bir tabak daha getirdim. 60 yaşındayım sanki yeniden doğmuş gibiyim. Çok duygulandım."

Kızı Mutlu Kaya adına valilik aracılığıyla bankada hesap açtıklarını anlatan Kaya, "Başta yetkililer ve iş adamları olmak üzere herkesten yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaya, kızının o geceyi hatırladığını, hatırladıkça da ağladığını ifade etti.

Anne Hanım Kaya ise kızının uzun bir fizik tedavi sürecinden geçeceğini ifade ederek, Sibel Can başta olmak üzere herkesten yardım beklediklerini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 24.06.2015 14:57
Anahtar Kelimeler:
önce VatanMutlu Kaya
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