Muş'ta ramazanda kar iftar sofralarını süslüyor

MUŞ - Muş'ta 2 bin 500 metre yükseklikteki Kurtik Dağı'ndan kayalıklar arasından çıkarılan kar, ramazan dolayısıyla kent merkezinde satılıyor.



Bazı vatandaşlar, kayaklıklara tırmanarak zor şartlarda topladıkları karı satarak, hem aile ekonomilerine hem vatandaşların serinlemesine katkı sağlıyor.



Belediye Meydanı'nda kar satan Ebedin Erboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl yaz mevsiminde Kurtik Dağı'na tırmanarak kayalıkların arasından kalıplar halinde kar çıkardıklarını söyledi. Erboğa, kamyonete yükleyerek kent merkezine getirdikleri karı, şehrin işlek caddelerinde satışa sunduklarını ifade etti.



Poşet büyüklüğüne göre 1 ila 5 liradan kar sattığını vurgulayan Erboğa, ramazan dolayısıyla satışlarının arttığını belirterek, şunları kaydetti:



"Satışlar çok iyi ama 8-9 kilosunu 1 ila 5 liradan sattığım için çok az para kazanıyorum. Elde ettiğim kazançla ramazan ayındaki masrafımı karşılamaya çalışıyorum. Yaklaşık 2 saat yürüyerek karın olduğu bölgeye ancak ulaşabiliyoruz. Buradan çuvallara doldurduğumuz kar kalıplarını sırtımızda getirerek arabaya yüklüyoruz. Bazı vatandaşlar satın aldıkları karın suyuyla orucunu açıyor bazıları da kar kalıbının üzerine yoğurt ve pekmez dökerek tüketiyor."



Kar satın alan vatandaşlardan Metin Özarslan da özellikle ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında buzdolabındaki suyun yerine kar suyu tükettiklerini, oruçlarını da karla açtıklarını söyledi.



Cacık, pekmez ve yoğurda kar katarak da tükettiklerinin altını çizen Özarslan, "Kar suyu daha lezzetli. Biz sağlıklı olduğuna da inanıyoruz ve ondan çok tüketiyoruz. Yazın hava sıcak olduğu için iyi oluyor" dedi.



Turan Özcan ise eskiden kayalıklardan çıkarılan karın eşeklerle taşındığını anımsatarak, "Artık teknoloji gelişti. Çıkarılan karlar kamyonlarla şehir merkezine taşınıyor. 25 yıldır yazları kar satın alıyoruz. Hem iftarda hem sahurda kar tüketiyoruz. Beş kilosunu bir liraya alıyorum, fiyatı da uygun" diye konuştu.

