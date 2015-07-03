Murat Göğebakan'ın hayatı belgesel oluyor

İSTANBUL - Kan kanseri nedeniyle 31 Temmuz 2014'te yaşamını yitiren sanatçı Murat Göğebakan'ın hayatını anlatan belgesel hazırlanıyor.



Göğebakan'ın oğlu Bülent ve kuzeni Melih Göğebakan tarafından hazırlanan belgesel, sanatçının ölüm yıl dönümü olan 31 Temmuz'da TRT ekranlarında yayınlanacak.



Melih Göğebakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgeseli hazırlama fikrinin sanatçının hayranlarından gelen yoğun talep üzerine ortaya çıktığını söyledi.



Belgeselde yakın arkadaşları, sanat ve siyaset çevresindeki dostlarının Murat Göğebakan'ı anlatacağını ifade eden Göğebakan, "Hayatındaki bilinmeyen yönleri anlatmaya çalışacağız. Dost, arkadaş, sanatçı ve insani yönleriyle bir 'gönül adamı' olan Murat Göğebakan belgeseli hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da belgeselde



Sanat ve siyaset çevresinden çok sayıda ismin hazırlanan belgeselde Göğebakan'la ilgili anılarını anlatacağını kaydeden Melih Göğebakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belgeselde yer alacağını belirtti.



Göğebakan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostluklarının eskiye dayandığını dile getiren Melih Göğebakan, "2002'de Erdoğan için 'Efsane' adlı şarkıyı yaptı ve bu şarkı 2008'e kadar parti müziği olarak da kullanıldı. En uzun süreyle kullanılan Erdoğan şarkısı buydu" şeklinde konuştu.



Sanatçının, Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı hiçbir şarkıdan telif ücreti almadığını belirten Melih Göğebakan, şunları kaydetti:



"Vefat etmeden iki ay evvel Sayın Cumhurbaşkanımız için 'Bir Uzun Adam' şarkısını yapmıştı. Bunu, Erdoğan'ı çok sevdiği için yaptığını söylüyordu. Erdoğan'a yaptığı şarkılar için partiden hiçbir telif ücreti talebinde bulunmadı. Hatta belediyelerden gelen konser tekliflerini bile reddetti."



Erdoğan ve Göğebakan arasındaki dostluğun ağabey-kardeş ilişkisi gibi olduğunu söyleyen Melih Göğebakan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sayın Cumhurbaşkanımıza telefonda 'abim' diye hitap ederdi. Erdoğan'ın seçim mitinglerini hasta yatağında takip ediyordu. Erdoğan, mitinge katılanlardan kendisi için dua istediği zaman 'Bunu ancak benim abim yapar' demişti. Sayın Cumhurbaşkanımızı abisi olarak görürdü."



Murat Göğebakan'ın vefat etmeden önce Erdoğan tarafından verilen iftar davetine katıldığını aktaran Melih Göğebakan, "Vefat edeceğini hissediyordu. Son günleriydi. Hasta yatağından kalkamayan o adam ayaklandı ve iftar yemeğine katıldı" dedi.



Hayatının son dönemleri kitaplaştırılıyor



Sanatçının hastalık döneminde ileride kitaplaştırılması amacıyla notlar aldığını ve ses kayıtları tuttuğunu anlatan Melih Göğebakan, "Bunları kitaplaştırdık. Ölüm yıl dönümü olan 31 Temmuz’da belgeselle birlikte kitap da yayımlanacak" bilgisini verdi.

