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Van'da kar yağışının ardından oluşan soğuk havanın etkisiyle Muradiye Şelalesi kısmen dondu.

Yazın coşkulu akan suyu ile ayrı bir güzellik yaşatan şelale, kışın buzla kaplanıp Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor.

Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü Van'ın Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelalenin bir kısmı buzla kaplandı.

Yaklaşık 15 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü ve soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında oluşan kırağı, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor.

Bir kısmı buzla kaplanan şelale, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Muradiye'de yaşayan Cengiz Yaşar, AA muhabirine, şelalenin yılın her döneminde büründüğü farklı güzelliklerle insanı büyülediğini söyledi.

İlçede hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğünü belirten Yaşar, "Şelale soğuk havada iki üç günde bu hale geldi. Buz tutmasıyla Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüler oluştu. Şelale yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Her mevsim çok güzel manzarası var. Herkesin şelaleyi ziyaret etmesini ve bu manzarayı görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Ziyaretçilerden Mahmut Serazer ise şelaleyi görmek için Muradiye'ye gelenlerin pişman olmayacağını dile getirdi.

AA