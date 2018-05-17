Muhteşem Anneler Günü, sevgili çocuklarımızla

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN



ETKİNLİK SAYGI DURUŞU İLE BAŞLADI

Güne, Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz, masum ölen insanlar adına saygı duruşu İle başlandı. Ülkemizin zor günlerden geçtiğini, sağlıklı, huzurlu, barış, güven içinde cennet vatanımızda yaşama temennisi ile Önce Vatan Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Funda Akosman Erman konuştu ve Programı başlattı . Bu organizasyonları karşılıklı özlediğimizi, hem güzel zaman geçirip hoş sohbet ettiğimizi, değerli katılımcılar İle bilgi sahibi olduğumuzu , müzik ile coştuğumuzu, ruhumuza iyi geldiğini, hem de faydalı olduğumuzu ihtiyacı olanlara ,dile getiren Funda Hanım, köprü olmaktan bu anlamda çok mutlu olduğunu , Nasip olduğu sürece sosyal sorumluluk projelerine imza atmak istediğini dile getirdi. Bundan sonra geziler düzenleyeceğinin de müjdesini verdi güzel annelere.

FUNDA HANIM ANNESİNE PLAKET TAKDİM ETTİ

İlk önce anneler günü nedeniyle ‘dünyanın en iyi annesi Canım fedakar anneme bugünün anısına plaket takdim etmek istiyorum’ diyerek, annesi Gönül Oya Akosman ‘ı sahneye davet etti. Gönül hanıma sürpriz oldu, O da çok duygulandığını , kızıyla gurur duyduğunu ifade etti, duygusal anlar yaşandı. Şişli Down Cafe’deki çocuklarımızın meleği Saruhan Singen ve değerli eşleri Selma hanım sahnede güzel bir konuşma yaptı, hassasiyetlerini anlattı, güne katılan duyarlı asil anneler, sıraya girerek yavrularımıza yardımda bulundu, kendi elleriyle yaptıkları kokulu taşlardan alındı, çok samimi diyaloglar ve anlar yaşandı. Günün en önemli hedeflerinden birine başarıyla ulaşılmış oldu hemen. Down sendromlu çocuklar sahnede herkesin anneler gününü kutlarken , çocuklarımızın annesi olan da, kaybeden de gözyaşlarına hakim olamadı ve tüm annelerin aynı anda gözlerinden yaşlar süzüldü, sahnede yanlarında olan Funda Akosman Erman hemen hepsine sarılıp ‘bizim De yavrularımızsınız siz’ diyerek sevgini aktardı. Duygusal anlar gün boyu yaşandı hep.





SERAP HANIM AİLELERİN ÇOCUKLARA BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Ünlü sosyolog, psikolog Hürriyet Aile yazarı , sosyal sorumluluk projeleri için tüm yurdu gezen sevgili dostum Serap Duygulu , yeni çıkardığı Yeni Nesil Ebeveynlik kitabının içeriğini ve çocuklarına bağımlı olan helikopter aileleri anlattı, etkin bir dinleme ile oldukça faydalı olan söyleşi alışlarla devam etti. Serap Duyguluya katılımından dolayı plaketini sunarken, O da Funda Akosman Erman’a kitabını imzalayıp hediye etti.

VEDAT DELEK, 2018 YILINDA BURÇLARI NELERİN BEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Dostumuz astroloğumuz Vedat Delek sahnede 2018’de burçları neler beklediği hakkında bilgi verdi ve dostumuz magazinin kraliçesi sevgili Sinem Yıldız da sempatik tavırları ve güzel sözleri ile güne renk kattı, Funda Akosman Erman’ı özellikle başarılı organizasyonları İle Bahçeşehir’den tanıdığını ve Down Sendromlu çocuklarla tüm yurtta çalıştığını etkinliklerden bahsetti. Plaketleri ile alkışlarla süren gün çok anlamlıydı.

EDA YELKENCİ KOÇAK, AİLE İÇİ İLETİŞİMİ HAKKINDA BİLGİLER VERDİ

Bahçeşehir’in sevilen ismi, çocuklarımızın da mezunu olduğu yıllarca Denizatı Çocuk Evini yaşatan, dostumuz sevgili pedagog Eda Yelkenci Koçak da aile içi iletişimini anlattı, Down Sendromlu çocuklardan bir grubu olduğunu Çalışmalarda bulunduğunu ifade etti, değerli anneler kayıt alarak dinledi yine, plaketi verip tekrar buluşmak üzere alkışlarla uğurladık.

PROGRAMA PROMEDİA DESTEK VERDİ

İçeriği dolu dolu hazırlanmış programda, Promedia olarak destek veren sevgili dostlarımda güne katıldı, tüm davetlilere ceviz ve ceviz kırma aparatı, minik hediyeler dağıtıldı, California Cevizi ile Nevcen minik bir konuşma yaptı, plaketini aldı, can dostum Gülaycığım da güne katıldı.

MEHMET ALİ ZEREN’E PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Komşum, uzun yıllardır dostum, Galatasaraylı Duayenlerin kurucularından sayın Mehmet Ali Zeren’i sahneye davet edip sürpriz yaptım, her toplantılarında beni davet edip, ödüller, hediyeler ile onure ediyorlar sağ olsunlar. Galatasaray camiası birbirine çok bağlı, ülkemizde söz sahibi isimler, Atatürk sevdalısı ve ülkemizi çok seviyor hepsi, duayenler buluşmalarından da biliyorum bunları ifade edip değerli büyüğüm sayın Mehmet Ali Zeren’e plaketini takdim ettim . O da duygularını dile getirip, teşekkür etti. Her zaman yanımda olduğu için ben teşekkür ederim. Sevgili dostum Promedia’dan Gülaycığım da baktım mikrofonu eline aldı ve benim çok emek vererek hazırladığım bu organizasyonlarda çok başarılı olduğumu, tüm gazetecilik , dergicilik, televizyonculuk hayatımdaki başarılarımdan övgü İle söz edip, başarılarımın devamını diledi ve plaketimi verdi, sevgili Fundacığıma diyerek, bu da bana sürpriz oldu, mutlu oldum çok teşekkürler. İnsanlara faydamın dokunması, kalplerinde iz, yüzlerinde gülümseme bırakabilmek, adım geçince güven ve mutluluk duygusu oluşturabilmek en büyük bu dünyadaki mirasım sanırım ve yavrularım elbet, Allah hepimizinkini bağışlasın.

Ruhumuz enfes müziklerle doydu

Lunch Box’ın lezzetli brunchı ardından Türk kahveleri ile elit Kadınlar keyiflerine devam ederken, anne şefkatini duyarlılığını gösterdikleri için hepsine buradan tekrar yürekten teşekkür ediyorum . Konforlu hizmet devam ederken, ruhumuzda enfes müzikler ile doydu. TRT İstanbul radyosu , koro şefi TSM sanatçısı sevgili Melda Kuyucu Kılıç günümüze katıldı, o güzel sesiyle şarkılar da söyleyecekti ancak rahatsız olduğu için fazla kalamadı, özür dileyerek ayrıldı ancak hasta haliyle geldiği için biz kendisine çok teşekkür ederiz çok zarif ve vefalı, acil şifa dileriz.

Şafak Sönmez bütün samimiyetiyle yine yanımızdaydı

Aile dostumuz, zor zamanımda da yanımda olan, güzel yürekli insan müthiş sanatçı Şafak Sönmez’i ise anons bile etmeden sahnede buldum, samimiyeti sevgisinden elbet, çocuklarımız etrafını sardı hem şarkılarına eşlik ettiler hem beraber oynadılar katılımda oldu, çocuklar mutlu olunca herkes mutlu oluyor . Ben Şişli Down Cafe’ye Ziyaretlerine gittiğimde yemek servisi sonrası müziklerini açıp oynamayı çok seviyorlardı gözlemledim. Şafakçığım muhteşem sahnesi ile herkesi coşturdu, her ailenin sevdiği Adananın dobra yürekli çocuğu O, Zaten sahne çalışmaları daima dolu dolu devam ediyor, iyi ki varsın deyip plaketini takdim ettim.

Mehsem Özşimşir, kadife sesiyle sevilen şarkılar seslendirdi

TRT İstanbul radyosu, Mehsem Özşimşir korosu şefi TSM sanatçısı, her cuma TRT’ de ödüllü Akşam Sefa’sı programında keyifle izlediğimiz assolistimiz kadife sesli dostum Mehsem Özşimşir öyle zarif, öyle vefalı, olgun, sevgi dolu muhteşem bir yüreğe sahip ki anne şefkati ile etrafını saran çocuklarımızla şarkılarını söyledi herkes bayıldı sesine kendisine, yüreğinin güzelliği yüzüne yansımış gerçekten ve unutulmaz bir güne daha tüm dostlarla imza attık. Plaketini de sundum, sevgiyle.

Gazetemizin yazarı Neşem Hanım bizi yalnız bırakmadı

Önce Vatan Gazetemizin yemek köşesi yazarı Neşem Çelik de Ankara’dan geldi katıldı günümüze, Mehşem ve Melda hanımların da dostu ve elbette değerli gazeteci ve gazetemizin yazarlarından, ağabeyim merhum Vehbi Dinçcan’ın da Kardeşi, anılar bizi duygulandırdı mekanı cennet olsun inşallah.

Polat Kuaför, çocuklarımızın saçlarını tasarladı

Bitmesi istenmeyen günün sonunda Polat Kuaför Down sendromlu çocuklarımızın saçlarını istedikleri gibi tasarım yaptı, Florya’ya yolculadık onları, yavrularımızın mutluluğu her şeye değer. Bir sonraki etkinliğimizde buluşmak üzere bizi takipte kalın diyorum. Busıness Channel Türk kanalında Da Sağlıklı Papatyalar programımın sonunda izleyebilirsiniz günümüzü Pazartesi 11.30’da. Sağlık sevgi huzur dolu günlerde buluşmak dileğiyle dostlar, saygılar.



