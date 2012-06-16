Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

"Muhabbet Sokak Ortaköy'' projesi

Kentsel düzenleme ve bütünlük çalışmaları çerçevesinde yenilenen sokaklar hizmete açıldı

"Muhabbet Sokak Ortaköy'' projesi

Kentsel düzenleme ve bütünlük çalışmaları çerçevesinde yenilenen sokaklar hizmete açıldı

16 Haziran 2012 Cumartesi 09:17
1163 Okunma
İSTANBUL  - Beşiktaş Belediyesi ve Anadolu Grubu'nca ''Muhabbet Sokak Ortaköy'' projesi kapsamında kentsel düzenleme ve bütünlük çalışmaları çerçevesinde yenilenen sokaklar hizmete açıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ve Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Ortaköy Meydanı sahilinde yenilenen sokakların açılışını kurdele keserek yaptı.

Açılışın ardından DJ Murat Beşer ve ''Duman'' grubu konser verdi. 

Ortaköy Meydanı'nda yapılan çalışmalar kapsamında, trafiğe kapalı yollar ve kaldırımlar düzenlenirken, sokak girişlerine ışıklı taglar konuldu. Ayrıca, bina cepheleri sağlamlaştırılırken, Ortaköy'ün dokusuna uygun sergi alanları açıldı.

Öte yandan, Ortaköy'ün simgelerinden sahaf tezgahları da çalışmalar kapsamında yenilendi.

AA

Son Güncelleme: 16.06.2012 01:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ