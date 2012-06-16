İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi ve Anadolu Grubu'nca ''Muhabbet Sokak Ortaköy'' projesi kapsamında kentsel düzenleme ve bütünlük çalışmaları çerçevesinde yenilenen sokaklar hizmete açıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ve Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Ortaköy Meydanı sahilinde yenilenen sokakların açılışını kurdele keserek yaptı.

Açılışın ardından DJ Murat Beşer ve ''Duman'' grubu konser verdi.

Ortaköy Meydanı'nda yapılan çalışmalar kapsamında, trafiğe kapalı yollar ve kaldırımlar düzenlenirken, sokak girişlerine ışıklı taglar konuldu. Ayrıca, bina cepheleri sağlamlaştırılırken, Ortaköy'ün dokusuna uygun sergi alanları açıldı.

Öte yandan, Ortaköy'ün simgelerinden sahaf tezgahları da çalışmalar kapsamında yenilendi.