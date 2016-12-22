Muğla

'da,

15 Temmuz

gecesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

'ın "sokaklara çıkın" çağrısıyla meydanlara koşan

Suriyeli

bir babanın,

darbeci askerlerin

halkın üzerine ateş açması sonucu

şehit

olmasını anlatan "

Vefa

"adlı

kısa film

çekiliyor.

Aralarında tiyatro oyuncuları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin yabancı uyruklu öğrencileri, öğretmen ve avukatların da bulunduğu 80 kişi, sinemanın etkileme gücünü kullanarak, vefa duygusunun bireysel ve toplumsal önemini anlatacak.

"Vefa" adlı filmin çekimleri, Yatağan ilçesinde, kömür yatağında bulunduğu için 2011'de boşaltılarak başka bir bölgeye taşınan, 4 bin 500 yıllık tarihi olan Yeşilbağcılar Mahallesi'nde yapılıyor.

Yönetmen Mehmet Topbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eğitim-Bir-Sen tarafından geçen sene düzenlenen "Örgütlenme" temalı kısa film yarışmasında ödül aldığını, bu yıl da etkinliğe onur konuğu olarak davet edildiğini söyledi.

Bu yıl temanın "Vefa" olması nedeniyle etkinliğe daha iyi hazırlandıklarını belirten Topbaş, "Bu yıl daha profesyonel düşünüp bu yönde çalışma yürütmeye başladık. Daha ciddi bir prodüksiyonla çekimlerimize başladık." dedi.

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınanların da 15 Temmuz darbe girişimine şahit olduğunu anlatan Topbaş, "Filmimizde ülkemize sığınan Suriyeli bir ailenin yaşadıkları zorluklardan sonra, bir yangında oğlunu kaybeden yaşlı bir amcanın evine sığınarak yaşam mücadelesi vermesini, güzel günler geçirirken 15 Temmuz darbe gecesinde bu ailenin yaşadıklarını ele alacağız." diye konuştu.

Filmin 14 dakikalık olduğunu bildiren Topbaş, darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cep telefonuyla televizyonlara bağlanması, askerlerin halkın üzerine ateş açması ve vatandaşların bayraklarla yürümesi gibi olayların eserde yer aldığını belirtti.

Topbaş, filmde 15 Temmuz gecesi Türk halkı ve Cumhurbaşkanına vefa borcunu ödemek isteyen Suriyeli babanın, Erdoğan'ın çağrısı üzerine çıktığı meydanlarda darbeci askerlerin halkın üzerine ateş açması sonucu şehit olmasının anlatıldığını kaydetti.

Mehmet Topbaş, Suriyeli ailenin, Türk bayrağı altında mutlu ve huzur dolu yaşam sürmesini de filmde işlediklerini ifade etti.

Çekimlerin Yeşilbağcılar Mahallesi'nde gerçekleştirildiğine değinen Topbaş, "Bölgedeki evlerin tamamı boşaltıldığı için eski mahallede yaşam devam etmiyor. Evlerin harabe olması, savaştan çıkmış bir görüntü oluşturuyor. Bizim için adeta doğal film platosu oldu. Tek kuruş masraf etmeden burada ciddi bir film platosu kurmuş olduk." dedi.

Filmi 10 gün içinde tamamlamayı planladıklarını bildiren Topbaş, galası 14 Şubat'ta yapılacak filmin, ertesi gün de izleyiciyle buluşacağını sözlerine ekledi.

AA