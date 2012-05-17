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Muğla'da engelli askerlere kına gecesi

''Temsili askerlik'' uygulaması kapsamında 1 günlük askerlik yapan 20 engelli için kına gecesi düzenlendi.

Muğla'da engelli askerlere kına gecesi

''Temsili askerlik'' uygulaması kapsamında 1 günlük askerlik yapan 20 engelli için kına gecesi düzenlendi.

17 Mayıs 2012 Perşembe 09:07
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Muğla'da engelli askerlere kına gecesi

     Muğla'da ''Engelliler Haftası'' dolayısıyla yapılan ''temsili askerlik'' uygulaması kapsamında 1 gün askerlik yapan engelliler için kına gecesi düzenlendi.
      Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Muğla Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe bedensel ve zihinsel engelli yaklaşık 40 kişi katıldı. Etkinlikte, temsili askerlik uygulamasıyla askerlik yapan 20 gencin ellerine kına yakıldı.
      Etkinliğe katılan Muğla Vali Yardımcısı Mestan Yayman, Muğla Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Akkuzu engellilerle birlikte halay çekti.
      Muğla Vali Yardımcısı Mestan Yayman burada yaptığı konuşmada, etkinliğin amacının engellilere ve ailelerine ''engelsiz bir gün yaşatmak'' olduğunu ifade ederek, ''Bedensel engelli gençlerimiz ve aileleri sahipsiz olmadıklarını gördüler. Bu gençlerin yaşamları boyunca unutamayacakları bir gece organize edildi. Özellikle 1 gün temsili askerlik yapan bedensel engellilerimizin ellerine kına yakılması hepimizi duygulandırdı'' diye konuştu.
     Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Akkuzu ise ''Amacımız, engelli gençlerimizi mutlu etmekti. Bu gece amacımıza ulaştığımıza inanıyorum'' dedi.
     Etkinliğe katılan engelliler, gece boyunca müzik eşliğinde eğlendi.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 01:10
Anahtar Kelimeler:
Muğla
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