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Müftüden ''yüz nakli'' çağrısı

Antalya Müftüsü Ahmet Çelik, ''Karaciğer, kalp ile hayat kurtarıyorsunuz, yüz ile de insanı toplum içine çıkartıyorsunuz'' dedi

Müftüden ''yüz nakli'' çağrısı

Antalya Müftüsü Ahmet Çelik, ''Karaciğer, kalp ile hayat kurtarıyorsunuz, yüz ile de insanı toplum içine çıkartıyorsunuz'' dedi

19 Mayıs 2012 Cumartesi 13:22
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Müftüden ''yüz nakli'' çağrısı
ANTALYA - Müftü Ahmet Çelik, organ bağışının dini açıdan güzel bir davranış olduğunu, bu nedenle organ bağışının artması gerektiğini belirtti.

Yüz naklinin en az karaciğer, böbrek ya da kalp kadar önemli olduğunu vurgulayan Çelik, ''Yüz, insanı temsil eden bir organdır. Karaciğer, kalp ile hayat kurtarıyorsunuz, yüz ile de insanı toplumun içine çıkartıyorsunuz. Belki koku almayı önemsemeyiz. Ama burnunuzun olmadığını düşünün, bakalım hayattan zevk alabilecek misiniz? 'Yüz karaciğerden daha önemsizdir' diyemeyiz. Organları birbiriyle kıyas etmek doğru değil'' dedi.
Her organın farklı bir hikmeti, önemi ve değerinin olduğunu dile getiren Çelik, insan için bütün organların değerli olmasından dolayı bağış aşamasında tüm organların bağışlaması gerektiğini kaydetti.
Müftü Çelik, Türkiye'nin ilk ve dördüncü yüz nakli operasyonlarının intihar eden bir kadavradan alınması ile ilgili, şunları söyledi:
''İslam dinine göre intihar hoş karşılanmaz. Ancak intihar eden kişilerin dönülmez yola girdiklerinde pişmanlık duyduklarına inanılır. Bu pişmanlık, Allah'ın rahmetine havale edilir ve cenazenin İslam dinine göre defni sağlanır. Ailelerinin onayı ile bağışlanan organları başka vücutlarda can buldu. İntihar eden kişi İslam dinine göre hata yaparken, organ bağışında bulunan ailesi de büyük sevap kazanıyor. Yapılan iyilikler günahların kefareti olur. İnsanız, hata yaparız. Ama yaptığımız hatalarımızı da iyiliklerimizi de Allah'ın rahmetine havale ederiz.''
Çelik, ''Öldükten sonra dirilmeye inanıyoruz, yüz nakli operasyonuna katılanların yüzleri ahirette nasıl olacak?'' sorusunu, ''Ahirette dirileceğimize inanıyoruz. Ama bunun nasıl olacağının bilgisi sadece Allah'a aittir'' şeklinde cevapladı.

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 05:23
Anahtar Kelimeler:
Yüz Nakli
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