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MS hastası müzikle hayata tutundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 yaşında yakalandığı Multiple Skleroz hastalığı nedeniyle 18 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum olan Munise Mevlana, müzikle hayata tutundu.

MS hastası müzikle hayata tutundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 yaşında yakalandığı Multiple Skleroz hastalığı nedeniyle 18 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum olan Munise Mevlana, müzikle hayata tutundu.

22 Mart 2017 Çarşamba 11:53
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MS hastası müzikle hayata tutundu

YALOVA - Beyni ve omuriliği tutan bir bağışıklık sistemi hastalığı olan MS'le mücadelesinde en büyük desteği ailesinden gören Munise Mevlana, müzikle uğraşıyor, internet üzerinden yayınını sürdüren bir radyo kanalında DJ'lik yapıyor.

Annesi ve üvey babasıyla yaşayan Mevlana (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunu olduğunu belirterek, üniversite öğreniminin sonuna kadar sağlık açısından hiçbir problem yaşamadığını söyledi.

Mevlana, hastalığından önce çok hareketli bir yaşantısının olduğunu belirterek, "İdealimde kadın futbolcu olmak vardı ama daha sonra hastalığım devreye girince vazgeçtim. Kendimi müziğe verdim." dedi.

"DJ'lik yapmaya başladım"

Mevlana, annesinden aldığı destek ve müziğe olan hayranlığı sayesinde hiçbir zaman hayata olumsuz bakmadığını dile getirerek, şöyle devam etti: 

"Devamlı şarkı dinliyordum. Org çalmaya başladım. Ellerimde de problemler oluşunca bıraktım. İnternet üzerinden yayın yapan bir radyoda DJ'lik yapmaya başladım. Günde 50-60 dinleyenim oluyor." 

"Müzikle terapi umudumuzu korudu"

Mevlana'nın annesi Semra Erdoğan da kızının MS hastası olduğunu öğrendiklerinde çok üzüldüklerini aktardı.

Zor zamanlar geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Ağladım, çok yıprandım. Sonunda kızımın müzikle terapi olması, umudumuzu korudu. Kızımla müzik yapıyoruz, şarkılar söylüyoruz. Fizik tedavi oluyor. Pes etmiyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MS HastasıMüzikle Hayata Tutunmak
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