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Motosiklet tutkusuna kaza bile 'engel' olamadı

Balıkesir'de, geçen yıl motosiklet kazasında bir bacağını kaybeden Şafak Atlı, motosiklet tutkusundan vazgeçmedi.

Motosiklet tutkusuna kaza bile 'engel' olamadı

Balıkesir'de, geçen yıl motosiklet kazasında bir bacağını kaybeden Şafak Atlı, motosiklet tutkusundan vazgeçmedi.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 13:20
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Motosiklet tutkusuna kaza bile 'engel' olamadı

 Balıkesir'de, geçen yıl motosiklet kazasında bir bacağını kaybeden Şafak Atlı,motosiklet tutkusundan vazgeçmedi.

Ayvalık ilçesinde Balıkesir 10 Riders Motosiklet Kulübünce organize edilen 7. Balıkesir Motosiklet Festivali kapsamında "Dünyanın En Kalabalık Motosiklet Korteji" adıyla kırılan dünya rekorunun Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmesi için destek verenlerden Atlı, geçen yıl motosikletiyle yaptığı trafik kazasının ardından bir bacağının ampute edilmesine rağmen bu tutkusunu yitirmedi.

AA muhabirine açıklama yapan Atlı, yaklaşık 7 yıl önce otomobilini servise bıraktığında bir arkadaşından motosikletini ödünç aldığını belirterek şöyle devam etti:

"Baktım ki motosiklet gerçekten keyifliymiş. Derken, bir motosiklet aldım. Aldığım motosikletle tecrübemi artırırım diye düşündüm ama çok kısa bir süre sonra daha büyük silindir hacimli ikinci bir motosiklet daha aldım. 10 Riders Motosiklet Kulübü ile tanıştım. Kulüp Başkanı Özgür Çandar ile tanıştım. Camianın içine girdikten sonra işin rengi çok değişti. Motosiklet bir yaşam tarzı, büyük bir keyif ama bunun yanı sıra da camia çok sıcak arkadaşlık ve dostluklarla dolu. Birlik ve beraberlik var. Her daim doğanın içindeyiz. Geziyoruz, dolaşıyoruz. Dostluklarımız artıyor. Ben bu camianın içine girdikten sonra Türkiye’nin her tarafından dostum ve arkadaşım oldu. Bunların gerçekten dost ve arkadaşlık olduğunu geçen yıl yaptığım motosiklet kazası sonrasında daha iyi anladım."

"Kızımla kaza yaptık"

Balıkesir'de geçen yıl, şehir içinde motosikletiyle kaza yaptığını ifade eden Atlı, şunları söyledi:

"Motosiklet kullanıcıları için şehir içleri çok daha sıkıntılı oluyor çünkü motosiklet kullanıcılarının en büyük sorunu, özellikle şehir içi trafiğinde otomobil sürücülerinin bizi fark etmemesi. O kazada da bir otomobil sürücüsü tarafından fark edilmedik. Kızımla kaza yaptık. Çok şükür ki o kazada kızıma hiçbir şey olmadı. Yaklaşık 20-25 gün hastanede yattıktan sonra ayağımdaki ana damarlar parçalandığı için diz altından bacağım ampüte oldu."

"Motosiklet benim sevdam"

Kazanın ardından kulüp başkanı ve üyelerinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını hatta bacağının kesilmesini düşünmeye bile fırsat bulamadığını dile getiren Atlı, şöyle konuştu:

"Çünkü hep dostlarım ve arkadaşlarım yanımdaydı. Bu yüzden de ben, ne motosikletimden ne de bu camiadan vazgeçerim. Motosiklet benim sevdam. Bacağımın kesilmesinin ardından motosiklet kullanamayacak durumda olsaydım bile yine buradaki arkadaşlarımla her türlü sosyal aktivitelerin içinde olurdum ama kullanabiliyorum. Şu an için hem motosiklet üzerinde hem de sosyal yaşantımda herhangi bir değişiklik yok. İnsan dostlarıyla güçlenir. İnsanoğlunun her an şükredeceği bir şeyler vardır. Benim de şükredeceğin çok şey var. Her şeyden önce hayattayım ve ayaktayım. En önemlisi de bu. Dostlarımdan da motosikletimden de hiçbir zaman vazgeçmem. Bana göre her insanın bir hobisi olmalı çünkü hepimiz günlük yaşantımızda birçok sorun ve stresler yaşıyoruz. O yüzden de vakit geçirebileceğimiz, keyif alabileceğimiz bir şeyler olmalı hayatımızda."

"Ben motosikletten vazgeçmem"

Şafak Atlı’nın 17 yaşındaki kızı Sude Atlı da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer Balıkesir 10 Riders Motosiklet Kulübü olmasaydı, halen motosiklete binebileceğimizi hiç zannetmiyorum çünkü biz bir gerçek aileyiz. Mesela her hafta çarşamba günleri kulüp üyeleri olarak toplantı yapıyoruz. Her toplantının ardından da herhangi birimizin evine gider, çay içeriz. Bu durum, bizim bu camianın içinde daha fazla aktif rol oynamamıza neden oldu. O yüzden de ben motosikletten vazgeçmem. Babam da vazgeçmesin zaten. Biz böyle mutluyuz."

"Motosikletini bacağında hiç protez yokmuş gibi kullanıyor"

Balıkesir 10 Riders Motosiklet Kulübü Başkanı Özgür Çandar ise Atlı'nın bu durumu güçlü karakteriyle kısa sürede atlattığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Ameliyat sonrasında, protez bacağı takılır takılmaz ilk düşündüğü şey, 'Ben bu bacakla nasıl motosiklet kullanabilirim?' oldu. Kendisine uygun motosiklet modelleri üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. Biz de kendisiyle bu konudaki fikirlerimizi paylaştık. Motosiklet bir yaşam tarzıdır. Bizler için motosiklet, arkadaşlığı, dostluğu paylaşabileceğimiz bir materyaldir. Motosiklet camiası da birbirine çok bağlıdır. Bu camia içine girdiğinizde, hep birlikte motosikletleri sürmeye başladığınızda, o rüzgarı yüzünüzde hissetmeye başladığınızda vazgeçebilmeniz çok zordur. Bunun en güzel örneklerinden biridir Şafak ağabey. Şu anda Şafak ağabeyin bacağının protez olması elbette motosiklet kullanımında kendisine bir risk yaratabilecekti ancak onun kullandığı motosiklet kendisine göre tasarlanmış bir motosiklet. Biraz daha diğer motosikletlerden farklı. Bu da onun bu dezavantajını kapatıyor. Bu yüzden de herhangi bir problem olmuyor. Bizimle her yola geliyor. Sanki bacağında hiç protez yokmuş gibi kullanıyor motosikletini."

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 13:21
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirMotosiklet KazasıMotosiklet TutkusuGuinness Rekorlar Kitabı10 Riders Motosiklet Kulübü
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