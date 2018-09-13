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Motosiklet tutkunlarından lösemiyi yenen Yusuf Ege'ye sürpriz

Lösemiyle mücadelesini kazanan Yusuf Ege Ölçer, motosiklet tutkunlarının organizasyonuyla hastaneden evine limuzinle götürüldü, çocuğa yol boyunca motosikletler eşlik etti.

Motosiklet tutkunlarından lösemiyi yenen Yusuf Ege'ye sürpriz

Lösemiyle mücadelesini kazanan Yusuf Ege Ölçer, motosiklet tutkunlarının organizasyonuyla hastaneden evine limuzinle götürüldü, çocuğa yol boyunca motosikletler eşlik etti.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:31
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Motosiklet tutkunlarından lösemiyi yenen Yusuf Ege'ye sürpriz

Başkent caddeleri, 6 yaşında yakalandığı lösemiyi yenen, motosiklet tutkunlarının organizasyonuyla hastaneden evine motorların eşlik ettiği limuzinle giden Yusuf Ege Ölçer'in mutluluğuna şahitlik etti.

Lösemi teşhisinin ardından yaklaşık 2 senelik bir tedavi sürecine giren Yusuf Ege, 14 doz kemoterapi ve babasından yapılan ilik naklinin ardından sağlığına kavuştu.

Yusuf Ege'nin motosiklete hayranlığını, sosyal medya paylaşımlarından öğrenen motosiklet tutkunları, zorlu mücadeleyi kazanan küçük çocuğa taburcu olacağı gün için bir sürpriz hazırladı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosikletçiler, Yusuf Ege'yi minik motosikletiyle hastaneden çıkardı. Kendisini bekleyen onlarca motoru görünce büyük sevinç yaşayan Yusuf Ege, annesine ve aylardır görmediği kardeşi Yunus Emre'ye sarılarak coşkusunu paylaştı.

Kendisi için kiralanan limuzine binen küçük çocuğa, yol boyunca onlarca motosiklet eşlik etti.

Yusuf Ege'yi, evinin önünde hastaneden çıkacağı günü heyecanla bekleyen akrabaları ve komşuları karşıladı.

"Çıkmaza girdiğimizi düşündüğümüz anda mucizeler başladı"

Yusuf Ege, tedavi sürecinde doktorlarının söylediklerine uyduğunu dile getirerek, "Artık iyileştim, inandığım için başardım." dedi.  

Anne Seyhan Ölçer de mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmediklerini belirterek, "Çıkmaza girdiğimizi düşündüğümüz anda mucizeler başladı. Babasından alınan ilikle ameliyat oldu. Mucizeydi. Çok zor günler geçirdik. Çok dibe vurduğumuz anlar oldu. Ama çıkmayı bildik. Şükürler olsun. Şu an oğlumun nefes alması kadar güzel bir şey yok." ifadelerini kullandı. 

"Hastalığı yenmenin en büyük yolu motivasyon"

Motosiklet tutkunu Kemal Onay, kendisinin de çocukken yakalandığı lösemiyi yendiğini söyledi.  

Yusuf Ege'ye destek için Bursa'dan Ankara'ya geldiğini belirten Kemal Onay, "Ben de aynı süreçlerden geçtim. Lösemiden kurtulmak için inanmak birinci şarttır. Bu tarz bir motivasyonun olduğunu duymak beni etkiledi açıkçası. Çünkü bu hastalığı yenmenin en büyük yolu motivasyondur." dedi.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Başkent CaddeleriMotosiklet TutkunlarıLösemiyi Yenen Yusuf Ege
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