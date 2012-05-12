Mobilya alacaklara müjde

ANKARA - Yeni evlenenler veya ev eşyasını yenilemek isteyenlerin alışveriş için tercih ettiği yaz aylarının yaklaşmasıyla mobilya sektöründe hareketlilik yaşanmaya başladı.



Satışlardan memnun olduklarını dile getiren mobilya üreticileri, Ankara genelinde 8 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yüzde 30-40'lara varan indirim yapmaya hazırlanıyor.

Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası (ANKMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, bugünlerde esnafın siparişleri yetiştirmekte zorlandığını ifade ederek, ''Türkiye'de mobilya yenileme süresi eskiden ortalama 8 seneydi. Ekonominin düzelmesi ve gelir düzeyindeki artışla birlikte bu süre 3 yıla kadar indi. Artık vatandaş evinde yeni ürünler görmek istiyor'' dedi.

Müşterilerin mobilya tercihleri konusunda da görüşlerini paylaşan Taklacı, yeni evlenecek çiftlerin 2-3 bin lira fiyat aralığındaki ürünleri tercih ettiğini, orta yaş ve üzerindekilerin ise daha yüksek fiyatlı ürünlere ilgi gösterdiğini söyledi.