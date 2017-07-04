Tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de sıcak hava ve nemden bunalan 5 arkadaş, kamyon kasasını suyla doldurup havuza çevirerek serinlemeye çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Büyükköy beldesinde yaşayan Ramazan ve Ahmet Çepni, Turgay Bilgin ile Samet Şimşek, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyretmesi üzerine serinlemek amacıyla çare düşünmeye başladı ve kamyon kasasını havuza çevirmeye karar verdi.

Beldedeki dereden hortumla aldıkları suyla kasayı dolduran ve arkadaşlarıyla burada serinleyen Ramazan Çepni arkadaşlar, çocuklarının da ilgi gösterdiği kamyon kasasından beldedeki tüm çocukların faydalanmasına karar verdi.

Bu konuda arkadaşlarından olumlu yanıt olan Çepni, haftanın belirli günleri otomobiliyle aldığı çocukları kamyonun bulunduğu alana getirerek, suyla dolu kasada yüzmelerini sağlıyor.

Çepni, "mobil havuz"da gönüllerince eğlenerek serinleyen çocukları daha sonra ailelerine teslim ediyor.

Büyükköy Belediyesinde çalışan Çepni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denize girebilmek için ilçeye gitmeleri gerektiğini, ilçenin ise beldelerine 15 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

"Çocukların sevinci bizim sevincimiz"

Çocukları çok sevdiğini vurgulayan Çepni, "Çocukları mutlu görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlıyorum. İnşallah her sene bu şekilde devam ederiz. Çocukların sevinci bizim sevincimiz." diye konuştu.

Suda serinleyen çocuklar ise oldukça mutlu olduklarını dile getirerek, mobil havuzu yapanlara teşekkür etti.