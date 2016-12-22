İstanbul

'daki

terör saldırılarının

ardından

Kars

'ta öğrenciler, giydikleri çevik kuvvet, asker ve polis kıyafetleriyle

Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliğini

ziyaret ederek polislere karanfil verdi.

İstanbul'da Beşiktaş Vodafone Arena yakınında düzenlenen ve polis memurlarını hedef alan terör saldırıları, toplumda üzüntü ve tepkiye yol açtı.

Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören 1'inci sınıf öğrencileri, öğretmenleri Sefer Demir öncülüğünde giydikleri polis ve asker elbiseleriyle Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti ve polislere karanfil verdi.

Demir ve öğrenciler, daha sonra Polis Merkezi Amiri Remzi Köpüklüoğlu'nu ziyaret ederek, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polislere için taziyelerini iletti.

Öğretmen Sefer Demir, terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyleyerek, minik öğrencileri ile polislere destek olmak ve onların yanında olduklarını göstermek için polis karakoluna ziyaret gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Böylesi acı günlerde ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmesi gerektiğini hatırlatan Demir, "Bir farkındalık oluşturmamız, sosyal bir algı oluşturmamız gerekiyor. Bu tür etkinlikleri her zaman yapmamız lazım. Sadece acı yaşadığımızda değil, her zaman bir arada olmamız ve kenetlenmemiz lazım." diye konuştu.

Polis ekipleri de minik öğrencilere teşekkür etti ve onlarla yakından ilgilendi.

Kağızmanlı öğrencilerden polise destek

Kağızman ilçesindeki öğrenciler, İstanbul'daki terör saldırılarının ardından polise destek vermek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret etti.

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, Harakani İmam Hatip Ortaokul Müdürü öğretmen ve öğrencileri, Kağızman ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Merkez Polis Karakoluna ziyaret gerçekleştirerek polislere başsağlığı dileklerinde bulundu ve çiçek takdim etti.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıgaç, ziyaretlerinden dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

AA