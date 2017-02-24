Minik Uğurlular satranç turnuvasında birinci oldu

İSTANBUL - İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TSF İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2016-2017 İstanbul Okul Sporları Şehit Ömer Halisdemir Sezonu Satranç Turnuvası’nda, Uğur Koleji minikler takımı birinci oldu.

43 okul takımının yarıştığı turnuvada; Poyraz Bayraktaroğlu, Arda Kara, Emre Ergin ve Ayberk Özgür'den oluşan Uğur Koleji minikler takımı turnuvayı yenilgisiz tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Satranç bir öğrenme aracıdır ve hızlı çözüm üretmeyi geliştirir

Satrancın bir öğrenme aracı olduğunun altını çizen Uğur Koleji Genel Müdürü Haluk Koçak, “Satrancın çocuk gelişiminde önemli bir rolü ve etkisi var. Satranç sayesinde çocuklar hızlı çözüm üretme ve çözüm bulma yeteneği kazanıyorlar. Uğur Koleji olarak öğrencilerimizin bu dalda kendilerini geliştirmelerine önem veriyor ve onları başarılarından dolayı tebrik ediyoruz” dedi.