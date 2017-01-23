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Minik Suriyeli savaşın izlerini yüzünde taşıyor

Suriye'nin Halep kentindeki evlerine isabet eden bomba nedeniyle yüzü yanan 4 yaşındaki İbrahim Cüneyt'in ailesi, çocuklarının tedavisi için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Minik Suriyeli savaşın izlerini yüzünde taşıyor

Suriye'nin Halep kentindeki evlerine isabet eden bomba nedeniyle yüzü yanan 4 yaşındaki İbrahim Cüneyt'in ailesi, çocuklarının tedavisi için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

23 Ocak 2017 Pazartesi 13:49
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Minik Suriyeli savaşın izlerini yüzünde taşıyor

GAZİANTEP - Suriye'nin Halep kentindeki evlerine isabet eden bomba nedeniyle yüzü yanan 4 yaşındaki İbrahim Cüneyt'in ailesi, çocuklarının tedavisi için kendilerine uzanacak şifa elini bekliyor.

Anne Latife İbrahim, yaptığı açıklamada, Suriye'nin Halep kentinde 9 çocuğuyla yaşadıklarını, çobanlık yaparak geçimlerini sağladıklarını belirtti.

Halep'te güzel bir yaşantılarının olduğunu aktaran anne, "Çocuklarımızla mutlu bir şekilde yaşıyorduk. Herhangi bir sorunumuz yoktu. Geçinip gidiyorduk. Savaş başladıktan sonra her şey tersine döndü. Evimizde oturduğumuz vakit bir bomba isabet etti. Bombanın etkisiyle 3 çocuğum yanmaya başladı. 2 çocuğumdaki alevleri kısa sürede söndürdük ancak küçük çocuğum İbrahim'de alev çok fazlaydı. Biraz geç söndürmek zorunda kaldık." dedi.

Çocuklarının tedavisiyle hemen ilgilendiklerini ancak İbrahim'in yüzünde izler kaldığını dile getiren Latife İbrahim, şunları kaydetti:

"Elimizden geleni yaptıysak da İbrahim'in yüzü bu hale geldi. Bize, çocuğumuzu Türkiye'ye götürmemizi söylediler. Orada tedavi edilebilir dediler. Biz de Türkiye'ye geldik. 2 ay 10 gün boyunca Kayseri'de tedavi gördü. Hastanede bize 'ameliyat olursa yüzde 90 eski haline gelir' dediler ancak paramız olmadığından tedavisini yapamadık. Şu anda iki oğlum çalışıyor. Onların maaşları sadece kiramızı ödemeye yetiyor. Eşim zaten hasta. Onun dışında etrafımızdaki hayırseverler bize gıda yardımında bulunuyor. Ben de bazen çöplüklerden kağıt ve ekmek topluyorum. Bu topladığım ekmekleri kuruttuktan sonra satıyorum. Alan kişiler bunları hayvanlarına veriyor. Ben sadece çocuğumun tedavi edilmesini istiyorum, bunun dışında başka bir şey istemiyorum."

"Çocuğum iyileşsin yeter"

Baba Hüseyin Cüneyt de çocuğunun tedavisi için yardım beklediklerini belirtti.

Hastalığı nedeniyle çalışamadığını ifade eden Cüneyt, "Hasta olduğum için çalışamamak çok zoruma gidiyor. Çocuklarım işten geldiğinde onları görünce kendimden utanıyorum. Çocuklarım çok çalışıyor ama yapabileceğim bir şey yok. Çocuğum sağlığına kavuşsun yeter." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Minik SuriyeliSavaşın Izleri
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