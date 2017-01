Minik patiler (Nankörlük bilmeyen varlıklar)

Pelin Suade

HAYVANSEVER BİR AİLEDEN GELMEK EN BÜYÜK ŞANSIM

Şanslıydım; dedem köpekleri babaannemde kedileri çok severdi. Bahçemize gelen minik dostlarımızı hep dedem ve babaannem beslerlerdi. Ben de onlarla oynayarak büyüdüm; lakin bir gün evimde kedileri besleyeceğim hiç aklıma gelmemişti. Petshop’ta görmüş ne kadar sevimli deyip; alıp sevdiğimiz ilk kedimizdi. Renginden dolayı Portakal ismini koymuştuk. Portakalı alırken ki düşüncem şuydu: eskisi kadar annemin yanında olamıyoruz; ona can yoldaşı olmasıydı.. 13 yıl öyle de oldu.

2000’li yılların başında bir sabah kuzenim Berna’ya hadi kalk beyaz kedi alacağız ismini “kaymak” koyacağım dedim. Şaşırmış gözlerle bana bakıp nerden çıktı bu kedi aşkı dedi.. Sebebini bilmiyordum, içimde tarif edilmez güzel duygular vardı…

PERSİAN KEDİ VE RETRİEVER KÖPEK MİZACIMA ÇOK UYGUN

Cincila cinsi iran kedim 5 yıl hayatıma eşlik etti. Başta bakamam sıkılırım zor gelir sorumluluk almak için acelemi karar verdim derken hayatımın bir parçası olduğunu fark etmem uzun sürmedi. Hayvan besleyenler bu duyguyu çok iyi bilir “bağlanır ve bırakamazsınız” doğurmadan oğlum ve kızım olmuştu, kedim…

Küçücük varlığın insanlara verdiği onca duygu var ki, bu duygulardan sırasıyla söz edeceğim …

Ben, kedi ırk olarak kendime en yakın karakter özelliği olan İran Persian cinsi kediyi seçtim. Bu ırk iri gözlü kısa ve kalın boğazlı, kısa bacaklı, oldukça tüylü, zeki, sakin sevecen ve çabuk öğrenen sahibine bağlı hayat yaşayan kedi türüdür. İnsanlarla arasındaki iletişimi güçlüdür. İran kedileri çok duyarlı ve uyumlu olduğu için insanları kızdıracak davranışları kesinlikle yoktur. Şu an evimde 3 kedim 1 köpeğim var. Köpeğimin cinsi Golden Retriever sakin mizaçlı ve uyumlu olması her iki farklı cinsin bir arada sorunsuz yaşamasına elverişli ortam oluşturuyor.

KEDi EBESİ OLDUM

2 aylık doğum günü hediyem Tarçın 1 Yaşındayken harika anne oldu. Doğum yaptıkça bende onunla çok şey öğrendim kedi ebesi oldum. Hamilelikleri 61-62 gün sürüyor. Doğum için kutudan ev yapmalısınız; görür görmez doğumu nerde yapmalıyım kafasında oluşuyor; içgüdüsel her şey kodlarında mevcut; iran kedileri yapıları yüzünden sorunlu doğum geçirme riski yüksek olduğu için doğum bitene kadar gözlemlemelisiniz. Ben, bu konuda da şanslıydım, kızlarım doğum yapacakları zaman bile beni bekleyip miyavlayarak hadi doğum başlıyor yanımda olmalısın işaretleri hep verdiler. Bu hallerinin, Veterinerimiz bana çok güvendiklerinin işareti olduğunu söyledi. Oda sıcaklığının yüksek olması doğumda yorulan anneye destek bebeklerin sıcak havlu sistemi ile kurutulması süt içmesi için yönlendirmeniz eğer tembel isteksiz bebek olursa 2 saatte bir doyurmanız gerektiğini yaşayarak öğrendim. Yaşadığım her an bir mucizeye tanık olmam; kedi ırkına karşı hayranlığım arttı.

90 gün boyunca müthiş annelik yapmalarına tanık oldum. Üç ayı bir gün geçince tanımıyor yavrularını yanından gitmesini istiyor, ilahi sistem o kadar güzel çalışıyor ki cinsi ne olursa olsun sistem hep aynı..

Doğumlardan sonra 1’er yavru kedi bizimle kaldı. Her kedimin huyu sevdikleri, hissettikleri farklıydı her birinde kendimden parçalar görmek tarifi olmayan bir duygu.. Evimin neşe kaynağı muhteşem dostlar.. Geliş saatim hiçbir zaman aynı olmadığı halde mutlaka eve girerken onları hizalanmış beni beklerken görmek günün yorgunluğunu ve olumsuzluğunu bir çırpıda alıveriyor, benden.. Kedilerime sevdiğim yiyecek isimleri koydum. (kaymak, fındık tarçın, krema) oğlum Jacky Mauw’ın ismini babam koydu, hep isimleri ile seslendiğim için isimlerini çok iyi bilir çağırdığımda hemen gelirler.

KEDİ TÜYÜ CİĞERE YAPIŞIR KİST OLUR SÖYLEMİ YANLIŞTIR!

Düzenli aşı hem onların bağışıklık sistemi hem de bizim sağlığımız için çok önemli konulardan biridir. Halk arasında yanlış bilinen “Kedi tüyü ciğerine yapışır kist oluşur” böyle bir ihtimal ya da sağlık sorunu yoktur. Kedinizi 3 aylık damlalar ile onlar üzerinde kanı ile beslenen insan vücuduna bulaşmayan ve yaşayamayan haşeratlardan korumuş oluruz.

İRAN KEDİLERİNE BAKMAK DAHA ZORDUR, İHTİMAM İSTER

İran kedileri, diğer cinslere göre bakımı biraz daha titizlikisteyen bir türdür. Uzun tüyleri her gün düzenli taranmaması halinde yapışıp keçeleşebilir deri problemi yasayabilir. Göz akıntısı çok olmasından dolayı; nemli pamuk yardımı ile silmek gerekir.

Kedi beslemeye başladığınızda sıcaklığının ve sevimliliğinin kalbinizi erittiğini hissedeceksiniz..

Bir şey almadan vermek, içimizdeki egoyu dengeler…

İYİ Kİ HAYATIMDALAR

HAYATIM KEDİLERİMLE DAHA GÜZEL

Hayatıma kattıkları o kadar çok şey var ki .. Her gün onlara bakıp ‘iyi ki hayatımdalar’ diyorum.. Aslında sevgisi de dostluğu da onlarda yaşayabiliyorsunuz. Peki onların davranış modları nelerdir? Davranışları ile size ne anlatmak isterler?

KEDİLER DAVRANIŞLARI İLE NE DEMEK İSTERLER?

KEDİ DİLİ

* Kafasını size hızla çarpması sevdikleri ve güvendikleri şeyi işaretlemek için yapıyorlar yani iltifat ediyorlar.. tadını çıkarınbence

* Kedinizi okşarken elinizi dişlemesi ‘teşekkür ederim bende seni seviyorum’ kedi dili ifadesidir

* Kendi kürkünü yalarken sizi yalıyorsa ‘sende ister misin bundan’ demek istiyordur ama aslında bu çok büyük bir sevgi gösterisidir. Ailedensin mesajı vermek istiyor.

* Kuyruğunun kalkık olması önemlidir. Kuyruğunu dikleştirmesi sahibine duyduğu sevginin somut göstergesidir.

* Kediniz gözünü dikmiş size bakıyorsa bu bakış sizin için ayrıcalıktır. Kediler sadece güvendiği insanlarla göz teması kurarlar. Göz temasına eşlik eden birkaç yavaş göz kırpması kedi öpücüğü olarak adlandıralabilinir. Sevgisine karşılık sizde göz kırpın

KEDİLER TEK KİŞİYİ SAHİP OLARAK GÖRÜRLER

Ev halkı olarak kaç kişi olursanız olun 1 kişiyi sahibi bilir ve sahibini kendi seçer. Kediler yatak olarak kullanılacak çanta, kutu, poşet, çekmece, dolap içleri hiç tahmin edemeyeceğiniz yerlere kendilerini sığdırıp saklanabilirler. Evin sahibi oldukları için kapalı hiç oda olmasını istemezler. Sahibi o an hangi oda da ise onunla aynı oda da olup sürekli varlıklarını belli edecek tavırlar sergilerler.

Psychology Today’e göre kedilerin beyni tıpkı bizimkine benzeyen harika bir yapıya ve kıvrımlara sahip kavrama ve öğrenme kısmı bilinenin aksine köpeklerden daha komplekslibir yapıdadır. Sinir hücrelerinin sayısı 300 iken köpeklerde bu sayı 160’dır.

Herkesin hayatında bir kediye sahip olması gerektiğinin bilimsel kanıtıdır, bence bu bilimsel veri.

20-140 ile 100-200 hz arasında mırıldayan kedilerin, mırlamalarının iyileştici gücü birçok araştırmayla da kanıtlanmıştır. Mırlamalar solunum güçlüğü semptonlarınıazaltır, kemik sağlığını korur ve kan basıncını düşürür. Kediler astım alerjik reaksiyonlara karşı güçlendirir insanı... Kedi sahipleri daha az doktara gider. Kediler kolestrolü düşürür. Kedilerin mırıldaması iyileştirme gücüne sahiptir.

Dünya sağlık örgütünün araştırmasına göre kedi sahibi olma süreci büyüdükçe bazı kanser türlerine yakalanma riskiniz düşüyor. Kedilerin taşıdığı bazı bakterilerin bunu önlediği düşünülüyor.

KEDİLER TERAPİDİR

* Kediler terapi için doğru adrestir, kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlar. Ömürlük arkadaşınız, yoldaşınız olur. Kediler depresyona karşı doğal antidepresandır. Alzheimer’lı hastaların evlerinde kedi varsa daha az kaygılandıkları görülmüştür.

* Kediler çocukların psikolojik gelişimlerine yardımcı olur. Hayvan sevgisi aşılarsanız paylaşmanın önemini bilir ve yardım etmeyi öğrenir.

* Kedili evde yetişen çocuklar daha kibar şefkatli ve empatiyetisi gelişir. Kedili evde büyüyen çocuklar okulu daha az eker, daha çok ders çalışırlar. Evcil hayvanlar sayesinde sorumluluk almayı öğrenirler.

* Kedi stresi azaltır. Kediyle oynarsınız hem eğlenir hem de kalori yakarsınız.

* Kedi sahipleri alçak gönüllü hassas ve empati yetekleri daha yüksek olur.

* Kediyi sevmek hem onu hem de sahibini mutlu eder

* Bazen dünyayı anlamlı kılan dostlarınız, sevdiklerinizdir; ama kediler bir evin olmazsa olmazıdır… Merhamet, şefkat ve ilgi duygularınızın körelmemesini, gelişmesini, serpilmesini sağlayan nadide varlıkların adı; kedilerdir…

* Kedi sevgisiyle beslenen dostlara ve evlere selam olsun…