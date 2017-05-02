Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94407
ALTIN
142.329
DOLAR
3.5267
STERLIN
4.5603
EURO
3.8453
“İSO 65 Yaşında”
“İSO 65 Yaşında”
CHP'de rota 2019 seçimleri
CHP'de rota 2019 seçimleri
"Her Şey" Batuhan'la güzel 
Obezite astım sebebi
Obezite astım sebebi
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
Hakkari'de yılın son kayak keyfi

Minik kaymakamın istediği park yapılacak

İçişleri Bakanlığınca Viranşehir Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Çimşit'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devrettiği Turgut'un park talimatı yerine getiriliyor.

Minik kaymakamın istediği park yapılacak

İçişleri Bakanlığınca Viranşehir Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Çimşit'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devrettiği Turgut'un park talimatı yerine getiriliyor.

02 Mayıs 2017 Salı 13:23
39 Okunma
Minik kaymakamın istediği park yapılacak

İçişleri Bakanlığınca Viranşehir Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ömer Çimşit23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devrettiği Mehmet Salih Turgut'un park talimatının yerine getirileceğini belirtti.

İçişleri Bakanlığınca 3 ay önce görevden alınan belediye başkanının yerine KHK kapsamında vekaleten görevlendirilen Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçe halkının hak ettiği hizmetlere bir an önce ulaşması için çaba gösteriyor.

Çimşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devrettiği 4. sınıf öğrencisi Mehmet Salih Turgut'un Yenişehir Mahallesi'ne park yapılması yönündeki talimatının yerine gelmesi için adeta seferberlik başlattığını söyledi.

Bölgeye gönderdiği ekiplerden inceleme ve değerlendirme raporu aldığını belirten Çimşit, mahalle sakinlerinin daha önce de benzer talepleri bulunması dolayısıyla talimatın gereği için acele ettiklerini ifade etti.

Parkın proje çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini vurgulayan Çimşit, şöyle konuştu:

"Küçük kaymakamımız, en kısa sürede çalışmaların tamamlanarak o bölgede yaşayan çocuklarımıza insanlarımıza oranın park yapılarak hizmete sunulması talimatını verdi. Biz de belediye olarak minik kaymakamımızın o talimatını yerine getirmek için söz verdik. O bölgede 45 dönümlük belediye mülkiyetinde olan bir arazi var. Talimatın gereğiyle ilgili belediye olarak çalışma yürüttük ve projelendirilmesinde son aşamaya geldik. Yaklaşık maliyeti açıklanıyor, kısa süre içerisinde proje tamama erdirilecek."

Turgut da talimatına gösterilen duyarlılıktan dolayı yetkililere teşekkür etti. Mahallerinin park sayesinde daha güzel bir ortama kavuşacağını aktaran Turgut, "Ne zaman oradan geçsem arkadaşlarım veya tanıdıklarımdan duyuyordum 'Burası boş arazi, keşke park olsa çok güzel alanlar yapılabilir' diye ben de 23 Nisan günü makama oturunca bu aklıma geldi, söyledim Bu talimatım yapılınca ben çok mutlu oldum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıViranşehir BelediyesiKaymakam Ömer Çimşit23 NisanMinik Kaymakam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale şehitleri için pedal çevirdiler
Çanakkale şehitleri için pedal çevirdiler
Ahilik felsefesini türküyle anlattı
Ahilik felsefesini türküyle anlattı
'Benim için küçük bir nefes bir ömür demek'
'Benim için küçük bir nefes bir ömür demek'
Cüceler 'engelli' sayılmak istiyor
Cüceler 'engelli' sayılmak istiyor
Ankara'nın merkezine 'koyun sürüsü' indi
Ankara'nın merkezine 'koyun sürüsü' indi
6 ton mesir macunu halka saçılacak
6 ton mesir macunu halka saçılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ