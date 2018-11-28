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Minik Efe hayat mücadelesini kaybetti

Sakarya'da 1,5 yaşındayken "ependimom" tümörü teşhisi konulan, 7 kez ameliyat edilmesine karşın sağlığına kavuşamayan 5 yaşındaki Efe, yaşama veda etti.

Minik Efe hayat mücadelesini kaybetti

Sakarya'da 1,5 yaşındayken "ependimom" tümörü teşhisi konulan, 7 kez ameliyat edilmesine karşın sağlığına kavuşamayan 5 yaşındaki Efe, yaşama veda etti.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:50
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Minik Efe hayat mücadelesini kaybetti

SAKARYA

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde "ependimom" tümörü teşhisi konulan 5 yaşındaki Efe Can, hayatını kaybetti.

Derya (26) ve Erdinç (32) çifti, 1,5 yaşındayken teşhis konulan ve 7 kez ameliyat edilmesine karşın sağlığına kavuşamayan Efe'yi rahatsızlanması sonucu hastaneye götürdü.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Efe'nin cenazesi ailesine teslim edildi.

Kaynarca ilçesi Nevrin köyündeki evlerinin önüne getirilen çocuğun cenazesi, helallik alındıktan sonra götürüldüğü köy camisinde namaz kılınmasının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Ailesiyle gittiği misafirlikte düşmesi sonucu baş ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede "ependimom" tümörü teşhisi konulan Efe'nin, 3,5 yılda geçirdiği 7 ameliyat ve aldığı birçok ilaca rağmen tedavisinde ilerleme sağlanamamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Minik EfeHayat MücadelesiEpendimom
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