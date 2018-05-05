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Minik Ayaz'a polis sürprizi

Adana'da büyüdüğünde polis olmak isteyen lösemi hastası 6 yaşındaki Ayaz Atalan, uygun iliğin bulunması üzerine polis eskortuyla tedavi olacağı hastaneye götürüldü.

Minik Ayaz'a polis sürprizi

Adana'da büyüdüğünde polis olmak isteyen lösemi hastası 6 yaşındaki Ayaz Atalan, uygun iliğin bulunması üzerine polis eskortuyla tedavi olacağı hastaneye götürüldü.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:51
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Minik Ayaz'a polis sürprizi

Adana'da yaklaşık 2 yıl önce lösemi teşhisi konulan 6 yaşındaki Ayaz Atalan için aranan ilik aile içi tarama sonucunda yüzde yüz uyumla amcası Fahri Atalan'dan bulundu.

Minik Ayaz ilik naklinin yapılması için tedavisinin takip edildiği özel hastaneye çağrıldı.

Büyüdüğünde polis olma hayali kuran ve hastaneye polis eşliğinde gitmek isteyen Ayaz'ın bu isteğini öğrenen Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne küçük çocuğun polis eskortuyla hastaneye götürülmesi talimatını verdi.

Polis üniformasıyla ekip aracına binen çocuk, yol boyunca siren çalarak hastaneye geldi.

"Büyüdüğümde ben de polis olmak istiyorum"

Ayaz Atalan, burada gazetecilere, polislerin kendisini evinden aldığını, yol boyunca ekip aracının sirenini çaldığını belirterek, "Büyüdüğümde ben de polis olmak istiyorum çünkü onları çok seviyorum." dedi.

Çocuğa ilik naklini gerçekleştirecek çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı Barbaros Şahin Karagün, aile içinde bulunan iliğin, tedavi sürecinin hızlı ilerlemesinde önemi olduğunu dile getirdi.

Karagün, Atalan'ın hastalığının yüksek risk taşıdığını, tekrarlama riskini en aza indirmek için çalışıldığını aktararak "Ayaz, akraba içi transplant grubuna giriyor. Yani bu süreç biraz daha rahat ilerleyecek diyebiliriz. Bugün itibarıyla kemik iliği nakil ünitemize girecek. Amcadan alınacak kök hücreyi Ayaz'a vererek kemik iliği nakil sürecini tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Ayaz, daha sonra kendisini hastaneye getiren polislere el sallayarak vedalaşıp tedavi olacağı bölüme geçti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ayaz AtalanIlik NakliAdana Emniyet Müdürü Selami Yıldız
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