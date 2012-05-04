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Minibüs koltuklarında hikayeler okunacak

Darende'de bir grup öğrencinin, okuma alışkanlığını yaygınlaştırma amacıyla hazırladığı ''Okubüs'' projesi kapsamında, minibüsler kısa hikayelerle donatıldı

Minibüs koltuklarında hikayeler okunacak

Darende'de bir grup öğrencinin, okuma alışkanlığını yaygınlaştırma amacıyla hazırladığı ''Okubüs'' projesi kapsamında, minibüsler kısa hikayelerle donatıldı

04 Mayıs 2012 Cuma 19:31
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Minibüs koltuklarında hikayeler okunacak

MALATYA- Darende ilçesinde, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için yola çıkan bir grup öğrenci, ''Okubüs'' adını verdikleri proje kapsamında, minibüsleri kısa hikayelerle donattı.

Mehmet Emin Ilıcak Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okuyan Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencileri, vatandaşların kısa süreli ulaşımlarını sağladıkları minibüslerde vakitlerini okuyarak değerlendirmeleri için çalışma başlattı.

Kısa hikayeler ve güzel sözlerin yer aldığı sayfalar hazırlayan öğrenciler, bunları minibüslere, yolcuların rahatlıkla okuyabileceği şekilde yerleştirdi. Öğrenciler, projenin amacının, topluma daha fazla okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu dile getirdi.

Okul müdürü Vahap Yıldız, öğrencilerinin, ilçede var olan okuma tutkusunu hayatın her anında canlı tutmak için bu projeyi başlattıklarını belirterek, ''Birkaç dakikalık sürede okunabilecek yazılarla insanlar sosyal anlamda motive olacak, çevrelerine daha güzel bakacaklardır. Etrafı seyredeceklerine, faydalı birkaç cümle ya da güzel bir hikaye öğrenmiş olacaklardır'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 11:31
Anahtar Kelimeler:
Minibüs Koltuklarında Hikayeler Okunacak
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