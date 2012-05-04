Minibüs koltuklarında hikayeler okunacak

MALATYA- Darende ilçesinde, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için yola çıkan bir grup öğrenci, ''Okubüs'' adını verdikleri proje kapsamında, minibüsleri kısa hikayelerle donattı.



Mehmet Emin Ilıcak Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okuyan Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencileri, vatandaşların kısa süreli ulaşımlarını sağladıkları minibüslerde vakitlerini okuyarak değerlendirmeleri için çalışma başlattı.



Kısa hikayeler ve güzel sözlerin yer aldığı sayfalar hazırlayan öğrenciler, bunları minibüslere, yolcuların rahatlıkla okuyabileceği şekilde yerleştirdi. Öğrenciler, projenin amacının, topluma daha fazla okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu dile getirdi.



Okul müdürü Vahap Yıldız, öğrencilerinin, ilçede var olan okuma tutkusunu hayatın her anında canlı tutmak için bu projeyi başlattıklarını belirterek, ''Birkaç dakikalık sürede okunabilecek yazılarla insanlar sosyal anlamda motive olacak, çevrelerine daha güzel bakacaklardır. Etrafı seyredeceklerine, faydalı birkaç cümle ya da güzel bir hikaye öğrenmiş olacaklardır'' dedi.



