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Mimar Sinan'a övgü

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times (NYT), Mimar Sinan'ın mimari eserlerine tam sayfa ayırdı.

Mimar Sinan'a övgü

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times (NYT), Mimar Sinan'ın mimari eserlerine tam sayfa ayırdı.

10 Haziran 2012 Pazar 11:14
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Mimar Sinan'a övgü

NEW YORK

Gazetenin haftasonu çıkan gezi ekinde, Andrew Ferren tarafından kaleme alınan, "Türkiye'nin İlk Yıldız Mimarının Peşinde" başlıklı yazıda, 300'ün üzerinde mimari esere imza atan Mimar Sinan'ın, sadece Türkiye'nin değil, belki de dünyanın ilk "Yıldız Mimarı-Starchitect" olduğu belirtildi.Mimar Sinan'ın, Belgrad'dan Mekke'ye kadar bugün hala ayakta olan ve hergün kullanılan yüzlerce eserinin bulunduğunu belirten gazete, "Sinan'a dünyanın ilk yıldız mimarı diyebilirsiniz" ifadesine de yer verdi.
Mimar Sinan'ın başta Süleymaniye, Selimiye, Mihrimah Sultan Camileri olmak üzere Edirne'deki ve İstanbul'daki ünlü mimari eserleriyle ilgili detaylı bilgiler ve fotoğrafların yer aldığı tam sayfalık yazıda, İstanbul'u ziyaret eden turistlerin İstanbul'da Mimar Sinan'ın camilerini turlara katılarak yakından tanıyabilecekleri de bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 03:14
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AA
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