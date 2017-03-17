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Milyonluk yatlarda 'Çıpacı Galip' imzası

Bodrum'da babasından öğrendiği demircilik mesleğini 40 yıldır sürdüren 55 yaşındaki Galip Çırakoğlu, eski model makinelerle, milyonluk yatların çıpalarını yapıyor.

Milyonluk yatlarda 'Çıpacı Galip' imzası

Bodrum'da babasından öğrendiği demircilik mesleğini 40 yıldır sürdüren 55 yaşındaki Galip Çırakoğlu, eski model makinelerle, milyonluk yatların çıpalarını yapıyor.

17 Mart 2017 Cuma 13:35
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Milyonluk yatlarda 'Çıpacı Galip' imzası

Bodrum'un sanayi sitesinde küçük bir atölyede faaliyet gösteren Galip Çırakoğlu (55), irili ufaklı tekne ve mega yatların çıpalarını üretiyor. 10 ila 400 kilogramlık çıpaları eski model cihazlarda işleyip üreten Çırakoğlu, gelişen teknolojiye adeta meydan okuyor.

Çırakoğlu, yaptığı açıklamada, 40 yıldır demir işiyle uğraştığını söyledi.

Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmek istediğini ancak 1980'li yıllarda Türkiye'de yaşanan olaylar nedeniyle babasının buna izin vermediğini anlatan Çırakoğlu, bunun üzerine babasıyla çalışmaya başladığını belirtti.

Demirci dükkanında çalışmadan önce, televizyon veya radyo tamircisi olmayı hayal ettiğini bildiren Çırakoğlu, "Ancak babam müsaade etmedi. Düştük demirci dükkanına. Baktım ki kurtuluş yok, askerden sonra bu işte çalışmayı sürdürdüm." dedi.

"Çıpa teknenin sigortasıdır"

Tekne çıpası ve balık vinci üretmek için araştırmalar yaptığını belirten Çırakoğlu, şöyle konuştu:

"Kendimi günden güne geliştirdim. Beni, İzmir, İskenderun ve Hatay'a kadar, birçok kişi tanır. Her tekne üzerinde emeğim vardır. Adım 'Çıpacı Galip Usta' oldu. Gece saatlerinde bile bazen telefon çalar ve insanlar destek ister. Onlara da yardımcı olurum. Yaptığım işin halen arkasındayım. Müşterim memnun olmazsa 'Getirip şikayetinizi söyleyin, çıpayı iki katına geri alırım' derim. Ama bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yaptığım işten de kalitesinden de eminim. Çünkü çıpa teknenin sigortasıdır."

AA

Anahtar Kelimeler:
BodrumMilyonluk YatÇıpacı GalipYatTekne
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