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Milli Gururumuz  Gencay Bıyıklı

Muscle Man (kas adam) yarışmasında birinci olan çok sevdiğimiz spor hocamız Gencay Bıyıklı'yı kutluyor, kendisiyle gurur duyuyoruz. Gencay Bıyıklı denince ilk akla gelen müthiş beyefendi ve mütevazi bir insan, çok çalışkan bir sporcu, kişiliği ile herkese kendini sevdiren, disiplini ile de başarılara imza atan, çok sevdiğimiz aile dostumuz hepimizi gururlandırdı. 

Milli Gururumuz  Gencay Bıyıklı

Muscle Man (kas adam) yarışmasında birinci olan çok sevdiğimiz spor hocamız Gencay Bıyıklı'yı kutluyor, kendisiyle gurur duyuyoruz. Gencay Bıyıklı denince ilk akla gelen müthiş beyefendi ve mütevazi bir insan, çok çalışkan bir sporcu, kişiliği ile herkese kendini sevdiren, disiplini ile de başarılara imza atan, çok sevdiğimiz aile dostumuz hepimizi gururlandırdı. 

10 Kasım 2017 Cuma 17:00
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Milli Gururumuz  Gencay Bıyıklı

Röportaj: Funda Akosman Erman

Merhaba, Gencay Bey sizi tanıyabilir miyiz?

Marmara Üniversitesi antrenörlük bölümü mezunuyum. Eskişehir Üniversitesi spor yönetciliği yüksek lisansı yaptım.

Katıldığınız yarışmada milli gururumuz oldunuz yarışmadan bahseder misiniz? 

Ekim 2017 Almanya’da yapılan profesyonel vücut geliştirme yarışmasında muscle man ve +90 kg kategorisinde birinci oldum ve sonrasında şampiyonlar arasındaki yarışta da birinci olarak Overall Şampiyonlar Şampiyonu kupasını aldım, milli bayrağımızı orada dalgalandırdım. 

Uzun yıllardır bu sektördesiniz ve eğitmenlik de yapıyorsunuz değil mi?

17 yıldır sektördeyim. Bunun 7 yılı eğitmen olarak 9 yılı büyük spor kulüplerinde yönetici olarak ve spor eğitmenleri yetiştirerek geçti. Şu an Bahçeşehir içerisinde bile çalışan kendi salonları olan birçok eğitmen benim ekibimde çalışmış veya eğitimimi almıştır. Sektöre çok katkıda bulundum ve şu an 1 senedir kendi studyomda bunun karşılığını alıyorum diyebilirim. 9 kişilik eğitmen kadromla personal stüdyomuzda hizmet veriyoruz.

Hangi alanlarda eğitim veriyorsunuz? 

Reformer(aletli pilates), box-kixbox-muaythai-wingthsun gibi savunma sanatları ve gum alanımızda hedefe yönelik çalışmalar yapıyoruz. 

Bu sporlardan sağlık sorunları olanlar da faydalanıyor mu?

Bel fıtığı, boyun fıtığı gibi saglık sorunlarına yönelik profesyonel çalışmalarımızda bulunmaktadır. 

Tabii doğru yerde ve doğru hocalarla yapmak önemli!

Günümüzde herkesin hocayım dediği ortamda doğru seçimi yapmanız hem hedefinize ulaşmanız için hem sağlığınız için çok önemli. 

Kendinizi bu işin okulunu okuyanlara emanet edin!

Hep şu örneği veririm bel-boyun ağrılarımızda genelde halkımız ya doktora gider ya çıkıkçıya. Ben ve ekibim bu işin doktoruyuz kendinizi doktorlara bu işin okulunu okuyan insanlara emanet edin 2 gün eğitim alan çıkıkçılara değil. 

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Sporu herşeyden önce sağlık için yapıyoruz. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Sporla dolu bir yaşam dileklerimle. 

Gencay Bıyıklı kimdir?

35 yaşındayım. Marmara Üniversitesi antrenörlük bölümü mezunuyum. 17 senelik eğitmenlik tecrübemin son 9 senesi çeşitli kulüplerde yöneticilik yaparak geçti. Pilates eğitimlerimi Londra’da Body Balance’dan aldım. Fitness-kickbox gibi branşlarda da gerekli federasyonlardan eğitimlerimi tamamladım. Şu an 4 kadın pilates eğitmeni, 2 kickbox muaytai eğitmeni ve ben kulübümüzde hizmet vermekteyiz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.11.2017 17:05
Anahtar Kelimeler:
Gencay BıyıklıÖnce Vatan GazetesiFunda Akosman Erman
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