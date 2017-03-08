'Mikro kredi' sayesinde 7 torununu okutuyor

Zonguldak'ta eşini ve oğlunu kaybetmesinin ardından 2 kızı ve 7 torunuyla hayata tutunan Ayşe Özer, mikro kredi desteğiyle açtığı bakkal dükkanı sayesinde torunlarını okutmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eşinin ve oğlunun 10 yıl önce hayatını kaybetmesiyle 2 kızıyla bir başına kalan 56 yaşındaki Özer, ailesinin geçimini sağlamak için evlere temizliğe gitmeye başladı. Kazandığı para yetmeyince bir süre gözleme ve köfte ekmek de yapıp satan Ayşe Özer, çevresindekilerin de desteğiyle mikro krediye başvurdu.

Mikro kredi desteğiyle ilk olarak tavuk alıp yumurtalarını satan Özer, geçen yıl aldığı 5 bin liralık destekle de bakkal dükkanı açtı ve kendi işinin patronu oldu. Ayşe Özer, kısa sürede kazandığı parayla şimdilerde hem ailesinin geçimini sağlayıp 7 torununu okutmanın mutluluğunu yaşıyor hem de aynı hayali kuran kadınlara örnek oluyor.

Özer, "Bir kadın kafasına koyduğunu yapmalı, yapıyor da. Erkek, bayan diye bir şey yok. Yapmak isteyen gerçekten yapıyor. Oturmayı değil, çalışmayı seviyorum. Kendi paramı kazanıyorum. O gün yorulduğumu anlamıyorum. 7 torunum var, 7'sini de ben okutuyorum. Torunlarıma çıkarıp para verebiliyorum. Onları bir şeyden yoksun etmiyorum. Önceden bunu yapamıyordum. Veremeyince suçluluk hissediyordum ama şimdi Allah'ıma şükür hepsini yapıyorum."