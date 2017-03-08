Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
90112
ALTIN
145.174
DOLAR
3.7189
STERLIN
4.5257
EURO
3.9256
Nowitzki NBA tarihine geçti
Nowitzki NBA tarihine geçti
Organ bağışına 'evet' çağrısı
Organ bağışına 'evet' çağrısı
Doların düşüşü hızlandı
Doların düşüşü hızlandı
Sabahat Akkiraz'dan dolu dolu 47 yıl
Sabahat Akkiraz'dan dolu dolu 47...
"Vatandaşlarımızla buluşacağız"
"Vatandaşlarımızla buluşacağız"

'Mikro kredi' sayesinde 7 torununu okutuyor

Zonguldak'ta eşini ve oğlunu kaybetmesinin ardından 2 kızı ve 7 torunuyla hayata tutunan Ayşe Özer, mikro kredi desteğiyle açtığı bakkal dükkanı sayesinde torunlarını okutmanın gururunu yaşıyor.

'Mikro kredi' sayesinde 7 torununu okutuyor

Zonguldak'ta eşini ve oğlunu kaybetmesinin ardından 2 kızı ve 7 torunuyla hayata tutunan Ayşe Özer, mikro kredi desteğiyle açtığı bakkal dükkanı sayesinde torunlarını okutmanın gururunu yaşıyor.

08 Mart 2017 Çarşamba 12:21
12 Okunma
'Mikro kredi' sayesinde 7 torununu okutuyor

Zonguldak'ta eşini ve oğlunu kaybetmesinin ardından 2 kızı ve 7 torunuyla hayata tutunan Ayşe Özermikro kredi desteğiyle açtığı bakkal dükkanı sayesinde torunlarını okutmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eşinin ve oğlunun 10 yıl önce hayatını kaybetmesiyle 2 kızıyla bir başına kalan 56 yaşındaki Özer, ailesinin geçimini sağlamak için evlere temizliğe gitmeye başladı. Kazandığı para yetmeyince bir süre gözleme ve köfte ekmek de yapıp satan Ayşe Özer, çevresindekilerin de desteğiyle mikro krediye başvurdu.

Mikro kredi desteğiyle ilk olarak tavuk alıp yumurtalarını satan Özer, geçen yıl aldığı 5 bin liralık destekle de bakkal dükkanı açtı ve kendi işinin patronu oldu. Ayşe Özer, kısa sürede kazandığı parayla şimdilerde hem ailesinin geçimini sağlayıp 7 torununu okutmanın mutluluğunu yaşıyor hem de aynı hayali kuran kadınlara örnek oluyor.

Özer, "Bir kadın kafasına koyduğunu yapmalı, yapıyor da. Erkek, bayan diye bir şey yok. Yapmak isteyen gerçekten yapıyor. Oturmayı değil, çalışmayı seviyorum. Kendi paramı kazanıyorum. O gün yorulduğumu anlamıyorum. 7 torunum var, 7'sini de ben okutuyorum. Torunlarıma çıkarıp para verebiliyorum. Onları bir şeyden yoksun etmiyorum. Önceden bunu yapamıyordum. Veremeyince suçluluk hissediyordum ama şimdi Allah'ıma şükür hepsini yapıyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakMikro Kredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Elinin hamuru' boşandıktan sonra işi oldu
'Elinin hamuru' boşandıktan sonra işi oldu
Efsane Kadın FRİDA KAHLO
Efsane Kadın FRİDA KAHLO
'Golden çetesi' İstanbul'a gönderildi
'Golden çetesi' İstanbul'a gönderildi
Meslekleri ayrı hedefleri aynı
Meslekleri ayrı hedefleri aynı
49 yaşında ilk maçına çıktı
49 yaşında ilk maçına çıktı
Organlarıyla 4 hastaya umut oldu
Organlarıyla 4 hastaya umut oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ