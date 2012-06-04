MHP'li Bal'ın aracı anne ile oğluna çarptı

Alınan bilgiye göre, MHP Eskişehir İl Kongresi'ne katıldıktan sonra Ankara'ya doğru yola çıkan Faruk Bal'ın bulunduğu 06 DE 1374 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara karayolunun 2. kilometresinde yolun karşısına geçmek isteyen Melek Oğuz (34) ve oğlu Sefa Oğuz'a (10) çarptı.

Kazada yaralanan anne ve oğlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Faruk Bal, ifade vermek üzere Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'ne gitti.

Emniyet yetkilileri, aracın sürücüsünün kimliği hakkında açıklama yapmadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.