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Mezuniyet balosunun centilmenlerine

Lise ve üniversite mezuniyet partilerine özel, birbirinden şık ve tarzınızı yansıtacak damatlık & smokin modelleri ile Giovane Gentile, beylerin en mutlu gününe eşlik ediyor. Hayatlarında yepyeni bir döneme başlayacak olan beyler, bu özel geceye Giovane Gentile’nin eşsiz tasarımlarıyla hazırlanıyor.

Mezuniyet balosunun centilmenlerine

Lise ve üniversite mezuniyet partilerine özel, birbirinden şık ve tarzınızı yansıtacak damatlık & smokin modelleri ile Giovane Gentile, beylerin en mutlu gününe eşlik ediyor. Hayatlarında yepyeni bir döneme başlayacak olan beyler, bu özel geceye Giovane Gentile’nin eşsiz tasarımlarıyla hazırlanıyor.

22 Mayıs 2018 Salı 16:09
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Mezuniyet balosunun centilmenlerine

Kalite ve şıklığı bir arada yaşamak isteyen beylerin tercihi Giovane Gentile, yaklaşan mezuniyet dönemiyle birlikte yepyeni bir hayata adım atmaya hazırlanan beylerin mezuniyet gecesi telaşına ortak oluyor.

Mutlu hatıralarınızı bir ömür boyu paylaşmak için güçlü detayları en özel kumaşlar ile bir araya getiren Giovane Gentile, birbirinden tasarım damatlık & smokin modelleriyle sıradanlığa meydan okumanızı sağlıyor. Her sezon özel olarak seçilen kumaşların ahengiyle ortaya çıkan Giovane Gentile’nin damatlık & smokin mezuniyet heyecanı yaşayan beylerin adaylarının imzası oluyor.

Damatlık ve smokinlerin tamamlayıcısı, siyah kuşak, papyon takımı ve şık kol düğmeleriyle şıklığınızı tamamlamanıza eşlik eden Giovane Gentile, siyah rugan ayakkabılarıyla bu özel gündeki iddianızı bir üst skalaya taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Mezuniyet BalosuLise Ve üniversitePartiDamatlık&smokin
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