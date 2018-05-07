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Mezarlıkta Hıdırellez geleneğini 6 asırdır yaşatıyorlar

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Tahtacı Türkmenleri, altı asırdır sürdürdükleri Hıdırellez geleneği kapsamında Kazdağları eteklerindeki Tahtakuşlar Mezarlığı'nda bir araya geldi.

Mezarlıkta Hıdırellez geleneğini 6 asırdır yaşatıyorlar

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Tahtacı Türkmenleri, altı asırdır sürdürdükleri Hıdırellez geleneği kapsamında Kazdağları eteklerindeki Tahtakuşlar Mezarlığı'nda bir araya geldi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:27
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Mezarlıkta Hıdırellez geleneğini 6 asırdır yaşatıyorlar

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Türkmenler, halk ozanı Ali Ekber Çiçek'in kabrinin bulunduğu Tahtakuşlar Mezarlığı'nı temizleyip güllerle donattıktan sonra 6 asırdır sürdürdükleri "Hıdırellez" geleneğini bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bir gün önce kurban kesen ve en güzel giysileriyle kabristana gelen Türkmenler, burada dua etti. Yanlarında getirdikleri yemekleri yiyen Tahtacı Türkmenleri, yağışlı havaya rağmen odun ateşinde pişirdikleri kahvelerle çerez ve şekerleri birbirlerine ikram etti.

Tahtakuşlar Mezarlığı'ndaki gelenek, Tahtacı Türkmenlerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Halk ozanı Ali Ekber Çiçek'in eşi Can Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu geleneğin bin 400'lü yıllardan bugüne kadar Tahtacı Türkmenleri tarafından yaşatıldığını söyledi.

Bin 400'lü yıllardan beri aynı şekilde devam ediyor

Hıdırellez'in 6 Mayıs'ta dünyanın ve Türkiye'nin her yerinde kutlandığını belirten Çiçek, “Mayıs ayının 7. günü yakınlarını kaybetmiş, ölüm uykusuna dalanlar için 'Sizleri unutmadık, ayın 7'sini sizlere ayırdık, bugün sizlerle beraberiz.' demek için Hıdırellez'i yapıyoruz. Bin 400'lü yıllardan beri bu Türkmen geleneği aynı şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Çiçek, yeryüzünde yaşayanların kardeş olduğuna işaret ederek, "Eğer bunun farkında olsalardı bugün dünya bu durumda olmayacaktı. Bu anmanın amacı da insanları bir şekilde buraya toplamak. Buraya gelenler evlerinde yaptıkları yiyecekleri buraya getirerek, paylaşıyorlar. Bu geleneği yarının gençleri de görsünler ve bunu devam ettirsinler diye her yıl bu tarihte mezarlıkta Hıdırellezi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Medine Topaloğlu da yaşamını kaybetmiş yakınlarının başında hayır yaptıklarını belirterek, "Kaç seneden beri yapıldığını bilmiyorum ama böyle geldik böyle gidiyoruz. Hayrın en sonunda da Uzun Dede yatırını ziyaret ediyoruz. Mum yakıyoruz, dua edip günü tamamlıyoruz." dedi.

Esma Adışen de mezarlıktaki Hıdırellez geleneğine göre yemeklerini yediklerini ve yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiklerini ifade ederek, mezarlıkta pişirdikleri çay ve kahveler ile çerezleri ziyaretçilere ikram ettiklerini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirHıdırellezTahtakuşlar Mezarlığı
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