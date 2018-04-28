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Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu yolculuğu başladı

Şanlıurfa'da binlerce mevsimlik tarım işçisi aile, batı illerine göç etmeye başladı.

Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu yolculuğu başladı

Şanlıurfa'da binlerce mevsimlik tarım işçisi aile, batı illerine göç etmeye başladı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:05
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Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu yolculuğu başladı

Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla mevsimlik tarım işçilerinin batı illerine zorlu yolculuğu başladı.

Türkiye'de tarım alanlarının büyüklüğü açısından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa'da, 11 milyon 543 bin 201 dekar alanda tarım yapılıyor.

Son yıllarda kentte tarım alanında makineleşmenin artmasının da etkisiyle binlerce aile, geçimlerini sağlamak için tarım işçisi olarak batı illerine göç etmek zorunda kalıyor.

Tarıma dayalı sanayinin de bulunduğu kentte aileler, çocuklarıyla nisan ayında hasadı başlayan soğan, sarımsak, şeker pancarı ve fındık üretiminin yoğun olduğu bölgelere gidiyor. Çadırlarını ve eşyalarını tırlara ve kamyonlara yükleyen tarım işçileri, minibüs ve otobüslerle çalışacakları kentlere doğru yola çıkıyor.

Zor şartlarda günlük 40-50 lira karşılığında çalışıyorlar

Yılın 6 ayında çeşitli bölgelerde zor şartlarda günlük 40-50 lira karşılığında çalışan tarım işçileri, sonbaharla birlikte de memleketlerine dönüyor.

Tarım işçisi 45 yaşındaki Abdülkadir Ceylan, yaptığı açıklamada, ailesiyle çapa yapmak için Eskişehir'e gideceklerini söyledi.

Zor şartlarda yolculuk yaptıklarını belirten Ceylan, Eskişehir'de iki ay çalıştıktan sonra Ankara'ya geçeceklerini anlattı.

"Ailece yollara düşüyoruz, kazası var, her türlü olumsuzlukları var, buna çare bulunmasını istiyoruz"

Ceylan, ekim ayına kadar kadar gurbette kalmayı planladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ailemizle yıllardan beri tarım işçiliği yapıyoruz. Tüm geçimimiz bunun üzerine kurulu. Günlük ortalama 50 lira yevmiye alacağız. Gittiğimiz yerlerin şartları çok kötü. Çoğu yerde yağmurun çamurun içinde yaşıyoruz. Memleketimiz tarım şehri olmasına rağmen bizler binlerce kilometre uzaklıktaki şehirlere çalışmaya gitmeye mecbur kalıyoruz. Şartlarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Kendi memleketimizde çalışmak istiyoruz. Ailece yollara düşüyoruz, kazası var, her türlü olumsuzlukları var, buna çare bulunmasını istiyoruz."

"Orada kazandığımız parayı gelip burada harcayacağız"

Tarım işçisi İshak Koşan da 10 kişilik ailesiyle Ankara'ya çalışmaya gideceklerini anlattı.

Yıllardır tarım işçiliği yaptığını anlatan Koşan, "10 aileden oluşan 70 kişiyle birlikte yolculuğa çıkacağız. Allah kaza, bela vermesin. Ekim veya kasım ayına kadar çalışmayı düşünüyoruz. Orada kazandığımız parayı gelip burada harcayacağız. İnşallah yağmur falan olmaz da her gün çalışırız. Yağmur olduğu zaman çalışamıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mevsimlik Tarım IşçileriŞanlıurfaTarım Işçisi
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