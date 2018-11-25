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Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

Türkiye'nin, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi ve hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor.

Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

Türkiye'nin, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi ve hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor.

25 Kasım 2018 Pazar 15:00
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Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğleden sonra Muğla'da çok kuvvetli, İzmir, Aydın ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Öte yandan, Türkiye'nin, yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak, Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi ve hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor. Buna karşın, perşembe gününden itibaren, Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava dalgası ile birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Kar geliyor

Yağışların batıdan başlayarak hafta sonuna kadar bütün yurtta görüleceği tahmin ediliyor. Haftanın ilk yarısında yağmur ve sağanak şeklinde gelecek yağışların, hafta sonuna doğru iç bölgelerde yüksek kesimlerden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi öngörülüyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de hafta sonuna kadar her gün aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde yağış meydana geleceği belirtiliyor. Bununla birlikte yeni haftanın ilk yarısında başta Kıyı Ege, Marmara'nın batısı ve Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiYurt GeneliYağışUyarıTürkiyeönce VatanSoğuk
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