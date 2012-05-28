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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Haftanın ilk günü; Marmara'nın Batısı, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli gökgürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Haftanın ilk günü; Marmara'nın Batısı, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli gökgürültülü sağanak bekleniyor.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 08:29
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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Marmara'nın batısı, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul'un batı çevreleri ve Anadolu yakası, Amasya, Çorum, Tokat'ta lokal olarak kuvvetli gökgürültülü sağanak görülecek. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yerel gökgürültülü sağanak ve lokal dolu yağışı bekleniyor.
 Yağışların, Çanakkale, Edirne, Balıkesir'in kıyı ilçeleri, Manisa, İzmir'in kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere, Marmara'nın batısı Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir illeri, Kuzey Ege (Manisa il merkezi ile Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gölmarmara, Demirci, Gördes ilçeleri, İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinde Ödemiş, Menemen, Bergama, Beydağ, Kiraz, Kınık, Foça, Aliağa, Dikili ilçeleri), Batı Karadeniz Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un batı çevreleri ve Anadolu yakası, Amasya, Çorum ve Tokat'ta aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor.
Açıklamada, lokal dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına ve yıldırıma karşı tedbirli olunması istendi.

Ankara sağanak yağışa teslim
Ankara ve çevre ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor.  
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın güney ve batısında başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinde kentin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması gün içinde de il merkezi ile çevre ilçelerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 00:31
Anahtar Kelimeler:
Yağış
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