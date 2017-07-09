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Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yüksek sıcaklık, düşük nemden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yüksek sıcaklık, düşük nemden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

09 Temmuz 2017 Pazar 20:29
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Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı

ANTALYA - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yüksek sıcaklık nedeniyle tedbirli davranılması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın hava açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı sahilde değişmeyecek, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. En yüksek sıcaklıkların Muğla'da 40, Antalya'da 39, Burdur'da 36, Isparta'da 34 derece olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve batı, öğle saatlerinden itibaren güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bu illerde yüksek sıcaklık, düşük nem nedeniyle yaşanabilecek orman yangınları ile diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiSıcaklıkÖnce Vatan Gazetesi
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