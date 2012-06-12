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Mesut Yılmaz'ın annesi vefat etti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın annesi Güzide Yılmaz hayatını kaybetti.

Mesut Yılmaz'ın annesi vefat etti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın annesi Güzide Yılmaz hayatını kaybetti.

12 Haziran 2012 Salı 08:38
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Mesut Yılmaz'ın annesi vefat etti

İSTANBUL

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın annesi Güzide Yılmaz hayatını kaybetti. 
AA muhabirine telefonda açıklama yapan Mesut Yılmaz, annesi Güzide Yılmaz'ın (87) ileri derece Alzheimer hastası olduğunu ve rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığını belirtti. 
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen annesinin 19.30'da yaşamını yitirdiğini ifade eden Yılmaz, annesi için 14 Haziran Çarşamba günü Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 00:38
Anahtar Kelimeler:
MESUT YILMAZ
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