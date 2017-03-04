Meslekleri ayrı hedefleri aynı

Merkezi Bursa'da olmasına rağmen ülke genelinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan NAK (Nilüfer Arama Kurtarma), doğal afet, yangın ve kazalar ile kayıp vakalarında can kurtarmak amacıyla hemşireden öğretmene, banka müdüründen öğrenciye farklı meslekler ve toplumun değişik kesimlerinden gönüllüleri bir araya getirdi.

Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde 13 yıldır faaliyet gösteren NAK ekibi, katıldığı 300'ü aşkın operasyonda 100'den fazla kişiyi kurtardı.

Bünyesinde yaklaşık 100 gönüllünün görev aldığı NAK, Bursa ve çevre iller başta olmak üzere ülke genelinde deprem, heyelan, çığ ve sel gibi doğal afetler ile orman ve bina yangınları, kazalar ve kayıp vakalarında hayati görevler üstleniyor.

Gönüllüler, dereden iple yaralı taşıma, botlarla baraj ve göllerde kayıpları arama, karda mahsur kalanların imdadına yetişme gibi zorlu eğitimlerle deneyim kazanıyor.

"Herkes ekipte yer alabilir"

NAK Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekipte bulunan kişilerin kendilerinden, ailelerinden, işlerinden arta kalan zamanda hayat kurtarmak için bir araya geldiğini söyledi.

Ekipte neredeyse her meslek grubundan üyeler olduğuna dikkati çeken Işık, "Arkadaşlarımızın tamamı gönüllü. Bunun içinde öğretmen, hemşire, acil tıp teknisyeni, öğrenci, banka müdürü, kendi işini yapan arkadaşlarımız mevcut. Toplumun her kesiminden insanların bir araya gelerek oluşturduğu gönüllü bir organizasyonuz." diye konuştu.

Işık, 18 yaşını doldurmuş ve hafta içi bir akşamını NAK için ayırabilecek herkesin ekipte yer alabileceğini belirtti.