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Mescid-i Aksa uyarısı

FKÖ'den Dr. Hanna Issa, Mescid'i Aksa'nın yapılan arkeolojik kazılar nedeniyle yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Mescid-i Aksa uyarısı

FKÖ'den Dr. Hanna Issa, Mescid'i Aksa'nın yapılan arkeolojik kazılar nedeniyle yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

07 Haziran 2012 Perşembe 12:52
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Mescid-i Aksa uyarısı
Filistin Kurtuluş Örgütü Hristiyan ve Müslümanlara ait Kudüs Kutsal Yerleri Koruma Komisyonu Başkanı Dr. Hanna Issa, “Mescid'i Aksa altında Yahudilerin Hazreti Süleyman mabedini arama bahanesiyle yaptıkları arkeolojik kazılar nedeniyle açtıkları tüneller bir buçuk kilometreye ulaştı ve maalesef El-Aksa şu anda yıkılma riskiyle karşı karşıya, hatta her an yıkılabilir” dedi.

Dr. Hanna Issa, Ramallah'daki merkez binasında Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, El-Aksa'nın her an yıkılma tehdidi altında olduğunu belirterek Yahudilerin yedi farklı noktadan El-Aksa altında bugüne kadar toplam bir buçuk kilometre tünel açtıklarını, bu tünellerin 1967 yılından beri kazılmaya devam edildiğini söyledi. Issa, kazıların son 10 yılda ise inanılmaz bir hızla artarak, El -Aksa'nın altının delik deşik edildiğini ve iki metre yüksekliğinde onlarca oyukla dolduğunu bu nedenle Mescid-i Aksa'nın her an yıkılabileceğini söyledi.
Uluslararası toplumu İsrail üzerinde baskı kurmaya ve İsrail'i kazıları durdurmaya davet eden Issa, İsrail'in geri dönülemez hatalara doğru gittiğini ve bundan Hristiyan ve Müslüman Araplar olarak son derece rahatsız olduklarının altını çizdi.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 04:53
Anahtar Kelimeler:
Mescid-i Aksa Uyarısı
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