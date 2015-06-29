Merdiven çıkamayan eşi için eve asansör yaptı

ORDU - Altın ordu ilçesi Dikenci Mahallesi'nde eşi Altun İşleyen ile kendisine ait iki katlı evde yaşayan Almanya'dan emekli Enver İşleyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem eşinin hem de kendisinin sağlık sorunlarının bulunduğunu, bu nedenleasansör yapmayı düşündüğünü söyledi.



Dizlerinden ameliyat geçiren eşinin merdivenleri çıkmakta zorluk çektiğini görünce harekete geçtiğini anlatan İşleyen, kaynak işlerinde el becerisine sahip olduğu için asansörü yapmakta çok zorlanmadığını ifade etti.



Fındık ve benzeri ağır yükleri de taşımakta kullandıkları asansörün, özellikle yaşlı ve sağlık sorunu olan misafirlerine büyük kolaylık sağladığına işaret eden İşleyen, "Dizinden veya belinden rahatsız komşularımız bizi ziyarete geliyor. Nitekim birkaç sefer merdivenleri çıkmakta zorlanan komşularımızı asansör yardımıyla eve çıkardık. Çünkü az değil, evin ikinci katına çıkmak için 50 basamak çıkmak gerekiyor" diye konuştu.



"Şimdi evime rahat rahat çıkabiliyorum"



Enver İşleyen'in eşi Altun İşleyen ise iki dizinden geçirdiği ameliyat sonrası merdivenleri çıkmakta çok zorlandığını dile getirdi.



Yaşadığı zorluğun ardından eşinin böyle bir çözüm yolu bulduğunu vurgulayan İşleyen, "Geçirdiğim ameliyat sonrası iki dizime platin takıldı. Gerçekten çıkmakta çok zorlanıyordum. Eşim bu asansörü yaptıktan sonra benim için çok kolaylık oldu. Şimdi evime rahat rahat çıkabiliyorum" dedi.



