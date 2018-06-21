Mental atlet hedef büyüttü

Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan mental milli atlet Muhsine Gezer, gözünü paralimpik oyunlara dikti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) mental sporcularından Muhsine Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır atletizmle uğraştığını, bu süreçte dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandığını söyledi.

Türkiye Şampiyonası'nın kendisini geliştirmek için iyi bir antrenman niteliğinde olduğunu ifade eden Balıkesir Burhaniye Özel Sporcular Kulübünün 15 yaşındaki milli atleti Muhsine, "Hedefim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları. Olimpiyatlarda en çok istediğim şey Türk bayrağını dalgalandırmak." dedi.

Tüm hazırlıklarını 2020 Tokyo için yaptığını anlatan milli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olimpiyatlara katılmak istiyorum. Şu anki derecelerim orayı gösteriyor. Ağustosta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak istiyorum. Benim branşlarım 800 ve 1500 metre. Deniz Örenoğlu antrenörüme çok teşekkür ederim. Onun sayesinde buralara geldim."

Kendisini keşfeden ismin Deniz Örenoğlu'nun eşi Güngör Örenoğlu olduğunu anlatan Muhsine Gezer, "Beni ilkokul yarışlarında görmüşler. Antrenmanlara gelmemi söylediler. Ben de devam ederek buralara geldim. Dört sene önce başladığım atletizmde dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde ettim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da desteklerinden dolayı teşekkür eden mental milli atlet, şunları kaydetti:

"Spora başladığımda bugünleri hayal edemiyordum ancak çok hırslıydım. Sadece 'Spor yapayım.' dedim. Londra'daki organizasyonda gençlerde 800 metrede dünya üçüncüsü, 400 ve 1500 metrede ise dünya birincisi oldum. Bunlar beni şımartmıyor. Başarılar geldikçe daha fazla çalışmam gerektiğimi biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizi tebrik ettiği ve düşündüğü için teşekkür ederim."