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Memurlar geceden eyleme başladı

Türkiye Kamu-Sen ile KESK'in bir günlük iş bırakma eylemi başladı.

Memurlar geceden eyleme başladı

Türkiye Kamu-Sen ile KESK'in bir günlük iş bırakma eylemi başladı.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 09:05
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Memurlar geceden eyleme başladı

Zam konusunda hükümet ile anlaşamayan kamu çalışanları, Ankara Garı'nda iş bıraktı. Türk Ulaşım-Sen ile Birleşik Taşımacılık Sendikası üyeleri, garın girişine ''Grevdeyiz'' pankartı astı. 
Saat 01.33'de Diyarbakır'a gidecek Güney Ekspresi, hareket etmedi. Memurların iş bırakması üzerine Ankara Garı'nda bilet satışları durdu. Satılan biletlerin bedelleri kesintisiz olarak yolculara iade edildi. TCDD, yolcuların mağdur olmaması ve gidecekleri yerlere zamanında ulaşabilmeleri için AŞTİ'ye belirli aralıklarla servis düzenledi. 
Duruma tepki gösteren bazı yolcular ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Memurların iş bırakma eyleminden habersiz olduğunu söyleyen yolculardan Cansever Yıldırım, ''Birden bire bunu yapmasalardı iyi olurdu, bizde evden çıkmazdık. Yozgat-Yerköy'e gidecektik. Şimdi bu saatte eve geri döneceğiz; vasıta da yok, yapacak bir şey de yok'' dedi.

TCDD: Trenler çalışacak
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), bazı internet sitelerinde yer alan 23 Mayıs Çarşamba günü trenlerin çalışmayacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 TCDD Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, ''Bazı internet sitelerinde yer alan 23 Mayıs Çarşamba günü trenlerin çalışmayacağına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Trenler tarifelerinde belirtilen saatlerde çalışacaktır'' ifadelerine yer verildi.
Yapılan açıklamada, ''Ankara, Konya ve Eskişehir'den Yüksek Hızlı Trenler karşılıklı olarak, tarifesine uygun vaktinde sefere çıkmıştır'' denildi.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 01:06
Anahtar Kelimeler:
Eylem
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