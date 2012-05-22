Memura son teklif: 3,5+4

Hükümet ile sendika heyeti arasındaki görüşmelerin ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2012 bütçesinde artış rakamlarının yüzde 3+3 öngörüldüğüne işaret ederek, toplu sözleşme müzakereleri sürecinde 2012 için yüzde 3,5+4, 2013 içinse yüzde 3+3 nihai tekliflerini taraflara bildirdiklerini kaydetti. Enflasyonun yüksek çıkması halinde, enflasyon farkının ücretlere ilave edileceğinin toplu sözleşme metninde yer almaya devam edeceğini dile getiren Çelik, şunları söyledi:

''Bütün çabamız, memurlara bütçe imkanlarını zorlayarak daha fazla imkan sağlamaya yönelik. Netice itibariyle yüzde 3,5+4'lük artışın neticesinde bugün bin 633 TL en düşük devlet memurunun maaşı 1 Temmuz itibaren bin 757 TL'ye yükselmiş olacak. Yine bugün bin 894 TL olan ortalama devlet memuru maaşı, 1 Temmuz'dan itibaren 2 bin 39 TL'ye yükselmiş olacaktır.''

Çelik, bir soru üzerine "Bizim elimizin altında yeni bir teklifimiz yok'' dedi.

Tespit tutanakları hazırlandı

Memur sendikaları ile Hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle toplantı ve tespit tutanakları hazırlandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Gündoğdu

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ''Kamu İşveren Heyeti'nin getirdiği yeni teklif 2012 için 3,5+4, 2013 için bir yenilik yok, ek ödeme yok, eş yardımında artış yok, taban aylığa zam yok, 4-C'liye yüzdelik zam yok, emekliye zam yok, toplu sözleşme ikramiyesine zam yok'' dedi.

Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ise ''Kamu çalışanları 23 Mayıs'ta Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaktır'' açıklamasında bulundu.