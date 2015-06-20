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Melen Barajı'nda beton dolgu imalatına başlandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul'un artan nüfusu dikkate alınarak hazırlanan, 2016 yıl sonunda tamamlanması öngörülen Melen Barajı'nda beton dolgu imalatına başlandığı belirtildi

Melen Barajı'nda beton dolgu imalatına başlandı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul'un artan nüfusu dikkate alınarak hazırlanan, 2016 yıl sonunda tamamlanması öngörülen Melen Barajı'nda beton dolgu imalatına başlandığı belirtildi

20 Haziran 2015 Cumartesi 10:45
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Melen Barajı'nda beton dolgu imalatına başlandı

ANKARA - İstanbul'un artan nüfusu dikkate alınarak hazırlanan ve 2016 yıl sonunda tamamlanması öngörülen Melen Barajı'nda beton dolgu imalatına başlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünce inşa edilen, en büyük içme suyu temin projesi Melen sisteminde önemli bir eşiğin daha aşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Melen Barajı'nda beton dolgu imalatına başlandığı, tamamlandığında da İstanbul'un 2071'e kadar su ihtiyacının teminat altına alınacağı ifade edildi.

Büyük İstanbul İçme Suyu projesi bünyesindeki Melen Barajı'nın, Melen sisteminin depolama tesisi olarak inşa edileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temelden yüksekliği 124 metre, talvegden yüksekliği 99 metre olması planlanan Melen Barajı'nın dolgu hacmi ise 2 milyon 80 bin metreküp olacak. İstanbul'un artan nüfusu dikkate alınarak hazırlanan, 2016 yıl sonunda tamamlanması öngörülen Melen Barajı, 694 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak ve hizmete alındığında İstanbullulara yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su sağlayacak.

Batı Karadeniz Bölgesinde İstanbul Boğazının 170 kilometre doğusunda, Düzce ve Sakarya illerini birbirinden ayıran Büyük Melen Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü noktaya yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Melen Barajı, 214 milyon liraya mal olacak." 

AA

Son Güncelleme: 20.06.2015 10:41
Anahtar Kelimeler:
önce VatanMelen Barajı
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