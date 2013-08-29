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Melbourne dünyanın en yaşanabilir kenti

The Economist Intelligent Unit’in yayımladığı "Dünyanın en yaşanabilir şehirleri" listesinde bu yıl da Avustralya’nın Melbourne kenti ilk sırada yer aldı.

Melbourne dünyanın en yaşanabilir kenti

The Economist Intelligent Unit’in yayımladığı "Dünyanın en yaşanabilir şehirleri" listesinde bu yıl da Avustralya’nın Melbourne kenti ilk sırada yer aldı.

29 Ağustos 2013 Perşembe 11:47
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Melbourne dünyanın en yaşanabilir kenti
TORONTO

Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan, ekonomi ve iş alanlarındaki araştırmalarıyla bilinen The Economist Intelligent Unit’in her yıl yayımladığı "Dünyanın en yaşanabilir şehirleri" listesi açıklandı.

Listede son 3 yılın birincisi Avustralya’nın Melbourne kenti yüzde 97,5 oy oranıyla bu sene de ilk sırada yer aldı. Melbourne’ü yüzde 97,4 ile yine geçen yılın ikincisi Avusturya’nın başkenti Viyana izledi. 

Üst sıralarına Kanada kentleri damgasını vuran listede, Vancouver 3, Toronto 4 ve Calgary 5. oldu.

Yaşam koşulları, suç oranı, sağlık hizmetleri, siyasi istikrar, sosyal kalkınma, kültürel aktiviteler, çevre, eğitim ve altyapı gibi 30 ayrı ana kritere göre puanlanan şehirler listesinde ilk 10’a Avusturya’nın Viyana kenti dışında girebilen başka bir Avrupa kenti olmadı.

Öte yandan, 55 ve 56. sırada yer alan İngiltere’nin başkenti Londra ve ABD’nin New York şehrinin, sıralamada üst basamaklara çıkamamasında "terörist saldırı" riskinin yüksek olmasının gösterildiği belirtildi. 

Listede ilk 10 şehir sırayla "Melbourne (Avustralya), Viyana (Avusturya), Vancouver (Kanada), Toronto (Kanada), Calgary (Kanada), Adelaide (Avustralya), Sydney (Avustralya), Helsinki (Finlandiya), Perth (Avustralya) ve Auckland (Yeni Zelanda)" olurken, son 10 şehir ise şöyle:

Tahran (İran), Duala (Kamerun), Trablus (Libya), Karaçi (Pakistan), Cezayir (Cezayir), Harare (Zimbabve), Lagos (Nijerya), Port Moresby (Papua Yeni Gine), Dakka (Bangladeş) ve Şam (Suriye).

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 11:48
Anahtar Kelimeler:
Melbourne Dünyanın En Yaşanabilir Kenti
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