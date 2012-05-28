Mektupla özür 15 yıl cezadan kurtaramadı

KASTAMONU - Gasp ettikleri aileden, duruşma gününden önce besmele ile başlayan mektup yazarak özür dileyen gaspçılar, 15 yıl ceza almaktan kurtulamadı.



Yavuz Selim Mahallesi Çeşme Sokak'ta bir süre önce gerçekleşen olayda, Fatih Özcan eşi Eylem Özcan ve arkadaşları Nihat Bostancı evinde kiracı olarak kaldıkları Arife Muslu'nun evde yalnız kaldığı bir sırada ellerini bağlayarak kolundaki altın bilezikleri alarak kaçtı.

Arife Mutlu'nun kendi imkanları ile kurtularak polise haber vermesi üzerine yakalanan zanlılar nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme günü öncesinde cezaevinden Arife Muslu ve eşi Kamil Muslu'ya besmeleyle başlayan bir mektup yazan zanlılar, çok pişman olduklarını, maddi sıkıntıdan bu işe kalkıştıklarını belirterek, kendilerinden mahkemede şikayetçi olmamasını istediler.

Muslu ailesinin şikayetçi olmaktan vazgeçmediği dava Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülerek karara bağlandı. Mahkeme heyeti zanlılara 15 yıl hapis cezası verdi.