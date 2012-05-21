Mehteran takımının şaşırtan enstrümanları

VAN

Gürpınar ilçesindeki Işıkpınar Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerinin kurduğu mehteran takımında gazoz şişesi, soba borusu, tarak, lavabo taşı, sifon ve su bidonları gibi atık malzemelerden oluşan enstrümanlar kullanılıyor.

Işıkpınar Köyü İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Yaman Durmuşoğlu, sosyal bilgiler öğretmeni Veysel Can ve sınıf öğretmeni Bedia Durmuşoğlu öncülüğünde ''Doğayı Müzikle Temizle'' sloganıyla çalışma başlatıldı.

300 öğrencinin bulunduğu okulda müzik dalında başarılı öğrencileri seçmek için yetenek sınavı yapan öğretmenler, seçtikleri 30 öğrenciyle mehteran takımı kurdu.

Enstrüman olarak gazoz şişesi, soba borusu, tarak, lavabo taşı, sifon, poşet ve su bidonları gibi atık malzemeleri kullanan öğretmen ve öğrenciler, kendilerine özgü müzik tarzı oluşturdu.