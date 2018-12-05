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Mehmetçik'ten köy çocuklarını ısıtan kampanya

Mehmetçik'in sınırdaki köylerde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattığı mont ve bot yardımı kampanyası, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 75 öğrenciyi sevindirdi.

Mehmetçik'ten köy çocuklarını ısıtan kampanya

Mehmetçik'in sınırdaki köylerde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattığı mont ve bot yardımı kampanyası, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 75 öğrenciyi sevindirdi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:38
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Mehmetçik'ten köy çocuklarını ısıtan kampanya

AĞRI

Mehmetçik, ihtiyaç sahibi öğrenciler için mont ve bot yardımı kampanyası kapsamında, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 75 öğrenciye yardım yaptı.

Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, kısa süre önce hayırseverlerin de desteğiyle sınırdaki köylerde okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler için mont ve bot kampanyası başlattı.

Mehmetçik'in hem kendi aralarında hem de hayırseverlerden topladığı mont ve botlar, Gürbulak Jandarma Karakolu'na teslim edildi.

Bu giysiler daha sonra Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, Ağrı İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Ahmet Kaya ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz ve askerlerce ilçenin Türkiye-İran sınırı yakınındaki Uzunyazı Köyü İlkokulu'na götürüldü.

Engin, Kaya ve Yılmaz ile askerler, mont ve botları, daha önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç sahibi 75 öğrenciye dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Uzunyazı Köyü İlkokulu öğrencilerinden Fırat Uçar, yardımlardan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Askerler tüm zorlukları aşarak bizim için buradalar, yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Öğrenciler kışı daha sıcak geçirecek

Öğrencilerden Asude Gültekin ise Mehmetçik tarafından dağıtılan mont ve botlarla kışı sıcak geçireceklerini söyledi.

Büyüyünce polis olmak istediğini anlatan Gültekin, "Askerlerimizi çok seviyorum. Onlar çok uzak yollardan geliyorlar ve bizim için savaşıyorlar, burada bizimle çok yakından ilgilendiler. Allah onları başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Köy sakinlerinden İsa Gültekin de askerlerin kendilerini koruduğunu dile getirerek, yardımların köy çocuklarını ve köylüleri sevindirdiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikKöy çocuklarıKampanya
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