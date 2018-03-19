Mehmetçiğe araç yardımı, Suriye’ye de un yardımı

NEZAHAT GÖÇMEN

ANKARA

Şereflikoçhisar Kaymakamlığı’nın ve İlçede faaliyet gösteren Odaların bütçeleriyle alınan sıfır km pikap marka araç ile İmam Hatip Mezunları Derneği tarafından hazırlanan bir tur dolusu un; Zeytin Dalı Operasyonunda görev yapan Mehmetçiklerimize, düzenlenen törenle gönderildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programının ardından Kaymakam Sedat Yıldırım, ilçe protokolü ve ilçe halkı, alınan aracı ve tır dolusu unu yolcu etmek için biraraya geldi.

Düzenlenen törende; İmam Hatip Mezunları Başkanı Erol Coşar, Ticaret Odası Başkanı Yasin Tekin, Belediye Başkanı Ferda Polat ve Kaymakam Sedat Yıldırım birer konuşma yaptılar.

Şereflikoçhisar Kaymakamı Sedat Yıldırım yaptığı konuşmasında; “Bu kadar duygusallığın içinde Çanakkale Zaferimizin 103.yıldönümünü kutluyoruz. Hele hele Afrin harekatının 58.gününde sabah 8.30’da Afrinle ilgili aldığımız müthiş müjde; Afrin’in Türk Ordusu tarafından kontrol altına alınması bizleri bir kez daha duygulandırdı, Ordumuzla bir kez daha gurur duyduk.

İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığımız, Ağaç ve Madeni İşleri Başkanlığı, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı, Esnaf Kefalet Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Kızılay Şubesi, Şoförler Odası, Ticaret Odası ve Ziraat Odası ile birlikte sınır ötesinde Zeytin Dalı Operasyonu yapan Mehmetçiğimiz orda kullanmaları için bir araç aldık kendi bütçelerimizle.

Ayrıca Ziraat Bankasına hesap açtırdık 1 Nisan’a kadar. Sadece 12 gün açık kalacak.

Yine ilçemizde İmam Hatip Mezunları Derneğimiz ciddi anlamda buna benzer projelerde her zaman en önde yer alıyorlar.

Hatay Valiliği’ne aracımızı ve bir tır unumuzu göndereceğiz. Mehmetçiğimiz teslim edecekler. Oradaki kardeşlerimize Şereflikoçhisar halkının selamlarını götürmelerini özellikle istirham ediyorum.”dedi.

Kaymakam Yıldırım konuşmasının sonunda da;” Ve bir kez daha burdan haykırıyoruzki: Mustafa Kemal Paşanın kurduğu Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdahafa etmeye Şereflikoçhisar halkı olarak namus ve şeref sözü veriyoruz “ şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra dua edildi. Duadan sonra alınan araç ile bir tır dolusu un Afrin’deki Mehmetçiklerimize ve Suriye’lilere gönderilmek üzere yolcu edildi.

HABER KAYNAĞI: Zeynep Görgülü